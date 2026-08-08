El fenómeno Kang-In Lee levanta pasiones en Corea: ¡10.000 camisetas vendidas!

Kang-In Lee ha caído de pie en el Atlético de Madrid. El jugador surcoreano ha completado su primer entrenamiento como rojiblanco y ya es todo un ídolo para los seguidores colchoneros. Al menos en Seúl. Y es que el exjugador del PSG, según AS, ha vendido las 10.000 camisetas que el club llevó hasta Corea. Es más, la sensación es que si se hubieran llevado el doble de unidades también se hubieran agotado. La 'Kang-In Lee Manía' ya es una realidad y ahora está por ver si sobre el verde despierta las mismas pasiones.

El surcoreano apunta a ser una pieza importante a las órdenes de Diego Pablo Simeone en la zona de ataque. Y aunque no es cualquier cosa ser el heredero de Antoine Griezmann, el dorsal '7' del Metropolitano apunta a estar a buen recaudo. Tal es el impacto de su llegada, que según la fuente mencionada, Kang-In Lee venderá cinco veces más camisetas que Antoine Griezmann la pasada temporada.

Primera toma de contacto

La humedad de Seúl ha sido la primera toma de contacto de Kang-In Lee para conocer al resto de sus compañeros y la intensidad de Diego Pablo Simeone. El que fuera la principal novedad del entrenamiento rojiblanco fue uno más en su primera sesión de trabajo y formó grupo con jugadores como Lemar, Barrios o Giménez.

Kang-In Lee, junto al resto de la expedición colchonera / @Atleti

Tras la sesión de entrenamiento, según AS, varios jugadores de la plantilla rojiblanca se desplazaron a la Casa Atleti que han instalado en Seúl, donde les esperaban una masa de seguidores que ansiaban poderse tomar una foto con algunos de sus ídolos. Barrios, Lookman, Le Normand, Arnau, Castillo, Domínguez y Esquivel atendieron a las más de 500 personas que se acercaron hasta el local.

La pretemporada avanza y los días para empezar LaLiga se van acortando. El dilema con el futuro de Julián Álvarez está por resolver. Tampoco está asegurado el de Alexander Sorloth. Pase lo que pase, Simeone tiene en el surcoreano un baluarte para complementar tanto a los extremos como a la referencia que juegue un poco más adelantada. Ahora la incógnita está por ver quién le acompaña.

“Vengo a ganar, estoy con muchas ganas y ambición”

El futbolista, en la rueda de prensa al partido ante el Manchester City, declaró que viene "a ganar y sobre todo a ayudar al equipo, porque en el fútbol eso es lo más importante. Voy a dar el 120 por ciento para ayudar al equipo hasta el último día que esté aquí".

“Estoy muy ilusionado por poder empezar, con muchas ganas de conseguir cosas importantes con mis compañeros y con mucha ambición”, comentó el jugador en Seúl.

Kang in Lee resaltó que el Atlético “es un club muy grande, muy familiar y muy unido”.

“Eso es lo que quería", dijo el centrocampista ofensivo, que ya espera el encuentro con su afición: “Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados rojiblancos. Desde pequeño sé que es la mejor afición del mundo. Voy a trabajar duro para que vean que siempre estoy con el equipo. Soy un jugador con mucha pasión, que puedo ayudar al equipo y darle muchas alegrías”.