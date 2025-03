El Fenix Trophy, la Champions de los pequeños reconocida por la UEFA: "Queríamos encontrar clubes con una identidad única y un mensaje"

No todo gira entorno a la Champions League. Ni entorno al Mundial, la Eurocopa, Nations League, LaLiga o la Premier League. Ni hablar del proyecto de la Superliga. Hay vida más allá de la élite y del monopolio de los clubes que dominan la esfera futbolística. Fuera de todo lo relacionado con el puro negocio, existe una competición europea que disputan cada temporada desde hace ya cuatro años aquellos equipos que predican con el ejemplo y se alejan de la comercialización del deporte, de los millones pagados en traspasos y de los futbolistas endiosados. Sean bienvenidos al 'Fenix Trophy', su nueva competición favorita.

Todo empezó en la temporada 2021/22, cuando el Brera FC, conocido como 'el tercer equipo de Milán', fundó el Fenix Trophy de la mano de Alessandro y Leonardo Aleotti, padre e hijo. Una competición internacional hecha para clubes no profesionales europeos con una historia que defender: cada uno de ellos asociado a una organización benéfica, elegidos a dedo por su singularidad social, histórica y cultural. Ha recibido la aprobación de la UEFA y este año cumple su cuarta edición con un récord de participantes.

"El nacimiento de este torneo no hubiera sido posible sin todos los clubes de la primera edición. La idea vino del concepto de que el fútbol no profesional debía ser diferente al fútbol profesional. El problema que tuvimos en nuestros 20 años en Italia fue que todo el entorno estaba contaminado por la imitación que hacían los clubes no profesionales respecto al fútbol profesional, de una forma más perdedora y sin dinero. No estaban creando nada nuevo y estaban destruyendo los aspectos positivos", explica Leonardo a SPORT.

EL FORMATO ACTUAL DEL TORNEO

En la primera edición, hubo ocho equipos que disputaron la competición (Italia, España, Polonia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y República Checa), y el FC United of Manchester de la séptima división inglesa fue el primer ganador. El tamaño del torneo fue creciendo, y pasó por los nueve clubes en la 2022/23 y los doce en la 2023/24, hasta llegar al formato actual. Dieciséis equipos compiten en la presente edición del Fenix Trophy, que encara ya las eliminatorias de cuartos de final. "Hasta la última temporada, había fase de grupos con dos grupos de cuatro y una final four. Hemos encontrado el perfecto mecanismo para los clubes, a nivel financiero y organizativo".

Dieciséis equipos han participado en la presente edición del Fenix Trophy, que encara ya las eliminatorias de cuartos de final: Fans United (Montenegro) - FC United of Manchester (Inglaterra), BK Skjold (Dinamarca) - Berchem Sport (Bélgica), Avro FC (Inglaterra) - FC Oslo (Noruega), FK Miljakovac (Serbia) - Caledonian Braves (Escocia). Todos comparten una historia y unos valores, y todos quieren ganar.

"Queríamos encontrar clubes en Europa con una identidad única y un mensaje, algo más allá del fútbol. Podían ser clubes fundados por los aficionados, multiculturalidad con el fútbol como una herramienta útil para la sociedad y otros ejemplos", explica Leonardo. El símbolo del trofeo es el ave fénix, el pájaro mitológico que se regenera a partir de las cenizas de su predecesor: es una metáfora y un deseo de renacimiento de nuevos modelos de fútbol. 'FENIX', sin embargo, también tiene significado como acrónimo:

FRIENDLY: pretende crear un entorno amigable para los clubes, los jugadores y los aficionados

EUROPEAN: tiene como objetivo desarrollar una red de cooperación entre algunas de las ciudades más importantes de Europa, con viajes para promover el sentimiento de pertenencia europea entre los aficionados

NON-PROFESSIONAL: la idea de centrarse en los clubes amateurs es llamar la atención sobre modelos de fútbol alternativos al profesionalismo

INNOVATIVE: no tiene precedentes en el mundo del fútbol no profesional, y los clubes se agrupan en función de su afinidad y no sólo por su clasificación futbolística

XENIAL: del griego antiguo xènos, la palabra indica una actitud de hospitalidad hacia los extranjeros, manteniendo un respeto mutuo por las diferencias culturales

"La idea es que el Fenix Trophy sirva como un ejemplo de cómo se debe tratar el fútbol no profesional" Leonardo Aleotti — Presidente del Fenix Trophy

Más allá de la gran iniciativa de la idea del torneo, este tiene más peculiaridades para que sea viable para los clubes. "Los partidos se tienen que jugar en una fecha acordada por los dos clubes que se enfrentan, el equipo visitante propone una fecha según los costes (solo pagan el transporte para un máximo de 22 personas), mientras que el equipo local paga el transfer, una noche de hotel, los servicios del partido (árbitro, instalaciones), y después del partido se juntan los dos clubes con una cena pagada por el equipo local. Es muy importante que la comunidad local trate de la mejor manera a la expedición visitante, y así del otro lado cuando sean los otros quienes viajen". Todo está dentro del marco de la hermandad que se genera entre los clubes y aficionados en un ambiente competitivo sano y sin tensiones ni enfrentamientos violentos.

El Fenix Trophy no para de crecer, y cada vez atrae a un público mayor entre los clubes no profesionales que compiten. Algunos de ellos, como el FC United of Manchester o el Caledonian Braves, mueven grandes asistencias en sus encuentros y cuentan con una enorme masa social tanto en su país como en el extranjero. El cénit del torneo fue cuando disputaron la final en San Siro, en su segunda edición. "Estoy feliz que lo hicieramos y les dieramos la oportunidad de jugar allí. Si tuviera la oportunidad, probablemente la volvería a coger, pero no es una prioridad", aclara Leonardo.

RECONOCIDOS POR LA UEFA

Como cualquier otra competición que compite en Europa, a excepción de los intentos de la Superliga, están reconocidos de forma oficial por la UEFA. "Nuestra relación con la UEFA funciona de dos maneras: de forma formal, y de forma cercana. Es una simple formalidad para cualquier torneo internacional, un proceso largo, y no es tan divertido como parece. Fui a Eslovenia para hablar con la madre de Ceferin, y les hablé sobre la idea del torneo y la importancia que tenía. Mandé un e-mail y recibí una respuesta formal que nos motivaba a seguir adelante y a cooperar con la Federación competente, porque UEFA no tiene contacto directo con los clubes y hace todo a través de las Federaciones", aclara Aleotti.

"No pueden financiar y apoyar públicamente nuestro torneo, porque entonces cualquier torneo de organización privada con muchos más clubes también pedirían el reclamo económico de la UEFA. Nuestra intención es mantener una relación estable con la Federación Italiana para que se convierta en organizador en vez de que lo sea el Brera FC, así crear nuevas oportunidades y mayor contacto con la UEFA".