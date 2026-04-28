Félix, aficionado del Rayo Vallecano (60 años), en las colas kilométricas para conseguir entradas: “Me han infiltrado una rodilla y no puedo estar mucho de pie”

El fútbol es pasión, entrega e historias. La historia de Félix, abonado del Rayo Vallecano, es la de un hombre fiel al amor de su vida. El sentimiento de este socio vallecano, desde bien pequeño, refleja que el fútbol de barrio nunca muere.

El Rayo Vallecano disputa este jueves un encuentro vital para la historia del Rayo: las semifinales de la Conference League contra el Estrasburgo. Un partido histórico, debido a que el Rayo nunca ha llegado tan lejos en una competición Europa (teniendo en cuenta que la Conference es un torneo nuevo).

"Venía por una entrada, por un sobrino. Me han llamado y me han dicho que ya había una cola eterna. Me han infiltrado en una rodilla y no puedo estar mucho de pie", dice Félix en declaraciones a 'El Chiringuito', mientras hace cola para comprar las entradas. En Vallecas, para acceder al estadio, tienes que comprar la entrada en taquilla, a pie. Si no, puedes ir al partido a través del abono anual.

Una esencia bonita, pero que también retrata las carencias del Rayo a nivel logístico. "Lo voy a intentar desde luego. Yo tengo mi entrada, para mí y para mi nieto, dos abonos. Tengo el 577 de abonado", explica el socio.

Su mujer, cuenta que el hombre es socio del Rayo desde pequeño. "Lleva viniendo toda la vida, desde los 14 años".

Un encuentro para hacer historia

Conviene recordar que el Rayo Vallecano, fundado en 1924 en Madrid, ha tenido presencia en competiciones europeas en distintos momentos de su trayectoria. A lo largo de su historia, el club ha logrado hacerse un hueco en el panorama internacional, destacando por su identidad y por algunos logros deportivos que le permitieron competir fuera de España.

En la campaña 2000/2001, el conjunto vallecano accedió a la UEFA gracias a su juego limpio, al ser uno de los equipos con menos sanciones disciplinarias en Europa durante la temporada anterior. En aquella participación, el Rayo superó a rivales como Molde, Viborg, Lokomotiv y Girondins, alcanzando los cuartos de final. Su recorrido terminó frente al Alavés, que posteriormente llegaría a ser subcampeón del torneo.

Más adelante, en la temporada 2013/2014, el equipo también tenía opciones de disputar competición europea tras completar el mejor curso de su historia, finalizando octavo con 53 puntos. Esa posición le daba acceso a la Europa League, en parte favorecido por la sanción al Málaga CF. Sin embargo, debido a su situación económica y al proceso concursal en el que se encontraba, no obtuvo la licencia necesaria, lo que permitió que el Sevilla FC ocupara finalmente su lugar en el torneo.

Amor incondicional

"Cuando éramos novios, íbamos al cine y se llevaba una radio pequeña para oír los partidos", cuenta la señora. "Estoy pendiente por mi nieto que me tiene enganchado y quiere que vaya al final. No tengo alemán pero con un vallecano 'calorro' también vale", concluye.

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Será un partido muy importante para los de Íñigo Pérez, aunque también tendrán que mirar de reojo a la liga, para lograr el objetivo principal que es la permanencia.