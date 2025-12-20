La FCF suspende todos los partidos por las lluvias torrenciales

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha decidido suspender este sábado todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos implicados de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, jueguen de local o de visitante. La decisión ha sido tomada las recomendaciones de Protección Civil, Instituciones públicas y Policía Local por causas de fuerza mayor.

Las zonas mencionadas están sufriendo este sábado los estragos de un fuerte temporal. Los servicios enviaron en las últimas horas la alerta meteorológica de Meteocat para evitar desplazamientos y limitar todas las actividades exteriores durante todo el día por las lluvias torrenciales, por lo que se ha decidido suspender todos los partidos que se jueguen en Barcelona, Vallès Oriental y Maresme y también los partidos de equipos de estas delegaciones que deban desplazarse a otros sitios.

En su comunicado, la FCF ha anunciado que todos los clubs implicados recibirán el oportuno comunicado por la intranet federativa y entre el Comité de Competición y los clubs se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. A su vez, recuerdan que el organismo prevalece por la salud y protección de todas las personas y afición antes de la competición deportiva.

Comunicado Oficial de la FCF

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidido suspender todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este sábado con equipos implicados de las provincias de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, las más afectadas por las intensas precipitaciones, ya jueguen de locales o visitantes.

Esta suspensión va acorde con el mensaje EsAlert que han recibido los móviles de estas provincias pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades al exterior debido a las lluvias torrenciales.

"Todos los clubes implicados recibirán el oportuno comunicado por la intranet federativa y entre el Comité de Competición y los clubs se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. La Federación Catalana de Fútbol prevalece por la salud y protección de todas las personas y afición, antes de la competición deportiva", reza el comunicado.