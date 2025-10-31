ANDORRA
El FC Andorra se gana a su afición con una acción solidaria por los perros abandonados
El club del Principado lanza una campaña de apoyo a distintas asociaciones a través de la subasta de equipaciones firmadas y brazaletes solidarios
El FC Andorra ha vuelto a demostrar que su compromiso va mucho más allá del césped. Durante todo el mes de noviembre, el club dedicará su proyecto social "Un equip, una comunitat" (un equipo, una comunidad) a perros abandonados y vulnerables, en colaboración con la asociación GosSOS, con el objetivo de fomentar la adopción y dar visibilidad a los animales que esperan una segunda oportunidad.
Un proyecto con corazón
El fútbol también puede salvar vidas, y este mes el FC Andorra lo hará ladrido a ladrido. El club del Principado ha anunciado que este mes de noviembre estará dedicado a los perros y a la labor que realiza la entidad protectora GosSOS, que cuida y busca hogar a decenas de animales en situación de vulnerabilidad.
Esta acción forma parte del proyecto "Un equip, una comunitat", mediante el cual el FC Andorra reserva cada mes para apoyar una causa social distinta. En esta ocasión, el club ha querido enfocarse en el bienestar animal y sensibilizar a la afición sobre la realidad del abandono y la adopción responsable. "Nuestro objetivo es ser altavoz de una causa tan noble como esta", señala el comunicado oficial.
Adopta, apadrina, actúa
Para dar más fuerza a la campaña, dos futbolistas del primer equipo, Jesús Owono y Lautaro de León, actuarán como embajadores. Ambos prestarán su imagen y voz para animar a la adopción, participar en contenidos audiovisuales y estar presentes en algunas de las actividades con la protectora.
Entre las acciones previstas, se incluye la elaboración de contenidos para redes sociales con algunos de los perros en adopción de GosSOS, visitas de jugadores al refugio, la visibilización de casos durante los partidos y la presencia de un brazalete solidario especial que llevará el capitán del equipo en el encuentro contra el Cádiz. Dicho brazalete será entregado simbólicamente antes del inicio del partido, reforzando el mensaje de compromiso y empatía del club.
Además, el club del Principado facilitará a través de sus canales oficiales los enlaces para adoptar o apadrinar a los perros de la protectora, así como información sobre cómo colaborar como voluntario o donante. La iniciativa no solo busca emocionar, sino movilizar y convertir el cariño en acción.
Con gestos como este, el FC Andorra reafirma su papel social y demuestra que el deporte profesional también puede ser altavoz de causas invisibles. Una vez más, el club recuerda que los colores tricolores también representan comunidad, empatía y responsabilidad.
