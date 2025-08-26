La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”

Hace apenas unos meses, Adrián Liso atravesaba el momento más difícil de su corta carrera deportiva. Las cosas no salían, el Real Zaragoza flirteaba con el descenso a Primera REFF y el canterano, emocionalmente destrozado, sufría el rigor de las desdichas hasta el punto de recurrir a un psicólogo en busca de herramientas para salir adelante. Lo hizo, pero el camino fue extremadamente duro. Atrás quedaban muchas lágrimas y momentos difíciles que, como aseguró en la entrevista concedida hace un mes a este diario, recordará siempre. El equipo se salvó y Liso se marchó al Getafe para cumplir su sueño de jugar en Primera División. Hoy, el aragonés es, con tres tantos ya en su cuenta particular, el máximo goleador de la categoría junto a Buchanan (Villarreal) y un tal Mbappé, y a sus 20 años, la gran sensación de la máxima categoría del fútbol español. “Se está juntando todo. Un gran equipo, con jugadores muy buenos y un entrenador descomunal. Todo ello saca la mejor versión de Adrián, que solo quiere jugar al fútbol”, destaca Jesús, su padre, su consejero, su amigo, su aliado.

La estruendosa irrupción de Liso en el fútbol de élite se produce poco después de que el canterano, como admitió en esa misma entrevista a EL PERIÓDICO, tocara fondo. “Es duro ver a tu hijo así y sufrir tanto como lo ha hecho él, pero quiero creer que eso también le curtirá de cara al futuro”, expone su padre. “Creo que Adrián abrió una lata que nadie se había atrevido a abrir en lo que respecta a presión que sufre un chaval de 20 años ante un sector de la grada que cree que por ganar dinero son superhombres y no les afecta nada, ni siquiera que parte de su gente le diga que es un inútil o que no vale para nada. Es poca gente pero hacen mucho daño y desde luego no merecen que se juzgue a toda una afición por ellos”, subraya. “No quería que le viéramos llorar, agachaba la cabeza, hundido, y se encerraba en sí mismo hasta que tuvo que acudir a un psicólogo y, muy lentamente, fue saliendo. Se sufre mucho”.

Por eso, el entorno más cercano del atacante zaragozano considera que “le ha venido bien liberarse de ese peso, se puede ver ahora. Me decía el otro día que era una gozada que nadie le conociera por la calle, aunque creo que eso se va a acabar pronto. Él necesitaba desconectar y meterse de lleno solo en el fútbol, le encantan los desafíos y nunca se había amedrentado ante nada, fíjese lo que hizo en el Pizjuán y acaba de debutar en Primera. Ha pasado de estar abajo del todo a arriba del todo”.

En esa colosal irrupción adquiere un papel principal su entrenador, José Bordalás, al que le bastó un partido de pretemporada para caer rendido a los pies de un futbolista al que se propuso fichar como fuera. Lo intentó ese mismo verano, y también meses después, cuando aprovechó que el Zaragoza quería a Gabi (entonces técnico del Getafe B) para incluir la cesión con opción de compra de Liso en la operación. “Con el máximo respeto al resto de entrenadores que ha tenido, es brutal cómo Bordalás saca el máximo rendimiento a los jugadores. Me dice Adrián que los entrenamientos son durísimos pero yo le digo que con 20 años tiene cuerpo para eso y mucho más, está como un toro”.

Primero fue en Vigo, escenario de su estreno goleador en Primera, y luego un doblete en Sevilla para enmarcar un inicio de curso inimaginable. “El primero lo vimos junto a mi mujer (Rosa) en su casa de Madrid, y ya estábamos ante ese Liso con toda confianza del mundo, ilusión y hambre. El partido ante el Sevilla lo vimos en casa. Era el Liso de siempre, el que debutó con el Zaragoza, el que marcó en El Alcoraz. No perdía un balón. Este es el verdadero Liso, el que me sorprende incluso a mí, que estoy flipando. Sabía que podía alcanzar este nivel pero no tan pronto. Es increíble”, confiesa su padre.

Pero esto es solo el comienzo. “Es lo que ha soñado siempre, y nosotros también, pero es solo el principio porque lo veo capaz de todo. Creía que en el Zaragoza se había acabado todo y que era su cima, pero es que con Bordalás ha surgido un monstruo. Yo creía que jugaría diez minutos un día y otro algo más, pero es que es titular y clave para su entrenador, que solo necesitó verlo un partido para tener claro que había que ficharlo, tiene un ojo brutal para los futbolistas. Ni en nuestros mejores sueños”.

Pero, entre tanta felicidad, sigue doliendo el Zaragoza, su Zaragoza. “Mucho, ojalá se hubiera quedado, que era lo que yo deseaba, pero no podía ser. Era el momento de salir y así se lo recomendaba todo el mundo después de lo que había sufrido. Y él lo tuvo claro desde el principio”, revela el padre de la criatura que, todo humildad, se dirige a la afición zaragocista para rogarle paciencia. “Le diría que animara a los jugadores como si fueran sus hijos y que cuando los vean cabizbajos traten de levantarles la moral animando y no insultando ni despreciando. Sé que están cansados de tantos años en Segunda, pero será difícil que eso cambie si ese sector de esa impresionante afición no lo hace”, expone con conocimiento de causa. “Al principio todo el mundo quería a Adrián, que se sentía arropado, pero cuando se torcieron las cosas y llegaron los errores, en lugar de tener paciencia con él se hizo que se bloqueara más”.