La familia de Arsenio Iglesias, agradecida: «Su figura y su nombre sirven para unir al deportivismo»

«Su figura y su nombre sirven para mantener al deportivismo unido. Estamos honrando su legado». Pablo, uno de los hijos de Arsenio Iglesias, le ponía voz al sentir de la familia, que reconocía que, con gestos y en días así, «es difícil no emocionarse». «Intentas mantener la calma, controlar lo emocional y es difícil. Al no estar él, sobre todo, todavía hace que lo recuerdes más», razonaba con nostalgia por quien se fue en 2023, pero que sigue muy presente en su entorno y en todo el deportivismo.

Antonio, otro de los hijos que también estaba presente en el acto, explicó que se enteraron de la iniciativa del club «hace una semana», cuando se lo comunicaron. Además del propio hecho de ponerle el nombre de su padre al campo 1 de la Ciudad Deportiva de Abegondo, le gustó que el discurso de Juan Carlos Escotet fuese en la línea del pensamiento de Arsenio, a pesar de que el ahora presidente no llegó a vivir la época dorada y de apogeo del padre del deportivismo: «Es parte de su legado, que además fue muy bien recogido por Escotet en sus palabras. Él no vivió aquella época, pero con esas palabras pudo de alguna manera retomar todo aquello que se vivió aquí (en A Coruña y entre el deportivismo). Me sorprendió el acierto de sus palabras y el sentimiento que puso al hablar de mi padre», reveló. Arsenio tiene su nombre en la Ciudad Deportiva de la Torre y ahora este campo de Abegondo.

Vía: La Opinión A Coruña