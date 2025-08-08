Los fallos en defensa condenan al Córdoba CF en su duelo ante el Betis Deportivo

El Córdoba CF encajó la tercera derrota seguida de la pretemporada, ahora por 0-1 ante el Betis Deportivo en El Arcángel. El conjunto blanquiverde cayó ante un rival inferior de categoría, víctima de sus errores en defensa y de la falta de un referente claro en la punta de ataque.

Iván Ania proporcionó algunas sorpresas en el once inicial. Iker Álvarez fue el portero elegido para iniciar el encuentro. Rubén Alves debutó en la pretemporada ocupando la zona central de la defensa junto a Álex Martín. La gran novedad llegó con la entrada del juvenil montoreño Albuera en el lateral izquierdo. Juan María Alcedo empezó el choque en la otra banda. El centro del campo lo ocuparon Théo Zidane, Requena y el jugador del filial Ntji. Ya en ataque, Adri Fuentes y Diego Bri ocuparon las bandas y Obolskii el centro de la delantera.

A la convocatoria volvió Kevin Medina tras dos partidos de baja por lesión, en la que entró por primera vez Alberto del Moral tras su llegada al club hace una semana. Carracedo inició el choque en el banquillo por primera vez en la pretemporada. José Calderón no entró un partido más en la convocatoria, a la espera de que encuentre un equipo nuevo para así abandonar el club. Dalisson y Adilson tampoco fueron convocados, ambos por lesión.

El encuentro de dos hermanos Zidane en el campo

Los hermanos Zidane, Théo (Córdoba CF) y Elyaz (Betis Deportivo), se encontraron en el campo de inicio, el blanquiverde en el centro del campo y el verdiblanco en el centro de la defensa.

El Córdoba CF inició el partido serio, sobre todo pendiente de ofrecer seguridad en defensa. En ataque buscaba centros por las bandas para hacer daño con remates de cabeza. Precisamente así llegó la primera ocasión clara de peligro. Corría el minuto 19 cuando un centro de Théo Zidane lo remató con la cabeza al palo Diego Bri.

Al bloque blanquiverde le faltaba darle velocidad al balón en los últimos metros, lo que traía como consecuencia que le costara generar peligro ante la ordenada zaga bética. Los de Ania apostaron también en ocasiones por la presión alta para recuperar pronto el balón y así dominar la posesión.

El filial verdiblanco, bien asentado en el campo

El Betis Deportivo, pese a jugar en Primera Federación, una categoría inferior con respecto a la del Córdoba CF, aguantaba sin muchos problemas con el empate sin goles. Una defensa ordenada le bastaba para mantener la igualdad en el marcador. Sin goles se llegó al descanso. Al partido le faltaban ocasiones en el campo y ambiente en la grada, ya que se celebraba a puerta cerrada y en un horario de inicio tan atípico como las diez de la mañana.

La segunda parte comenzó manteniéndose la misma dinámica de la parte final de la primera. El Córdoba CF acaparaba la posesión pero apenas creaba peligro. Los centros por la banda izquierda eran de nuevo el mejor argumento ofensivo. Así llegó un remate de cabeza de Rubén Alves en el 55 que detuvo el guardameta bético.

Juan María Alcedo, muy activo en todo el partido, recuperó un balón en el centro del campo en el 64, con el que continuó hasta plantarse en el borde del área y ejecutar un disparo que se fue a córner al desviarlo un defensa.

El Betis marca su gol

El Betis Deportivo aprovechó las concesiones en defensa del Córdoba CF para acercarse con peligro con dos disparos desde las cercanías del borde del área. Los fallos en defensa acabaron costándole un gol al Córdoba CF. Una pérdida de balón en la banda izquierda provocó que Sander se plantara en el área cordobesista e hiciera un pase atrás que Destiny convirtió en gol en el 67. Pudo el filial bético marcar el segundo en el 70 en un contragolpe que acabó con un disparo que despejó Iker Álvarez.

El Córdoba CF, sin un referente claro al que buscar en la punta del ataque, entró con el 0-1 en contra en el tramo final del partido. Mientras, el Betis Deportivo le daba pausa al partido a la espera de que llegara a su conclusión. Así acabó el partido, con una derrota inesperada para un Córdoba CF que sigue con muchas cosas que mejorar a diez días del inicio de la Liga.