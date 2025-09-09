Fallece el padre de Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza
La jugadora tuvo que regresar a España con urgencia desde Corea del Sur la semana pasada
El Periódico de Aragón
Casademont Zaragoza ha anunciado este martes el fallecimiento del padre de su jugadora Mariona Ortiz. La capitana del conjunto aragonés ya tuvo que abandonar, la semana pasada, con urgencia la estancia que el equipo estaba llevando a cabo en Corea del Sur para regresar a España "por problemas personales", según indicó entonces la entidad.
Este martes, el club notificó a través de sus redes la muerte del padre de Mariona. "El club lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Ortíz, padre de nuestra jugadora Mariona. Acompañamos a Mariona y a toda su familia en estos momentos de dolor, con nuestro más sincero cariño y apoyo".
La catalana, que renovó con el conjunto zaragozano hasta 2027, es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del Casademont y para muchos también es la mejor jugadora de su historia.
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong
- Gavi evita el quirófano
- Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- Lección de vida: cuando robar un regalo deportivo a un niño acaba por arruinar tu reputación
- Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha