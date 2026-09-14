SOCIEDAD
Fallece el padre de Dani Güiza, un año después de la muerte de su madre
Gabriel González, padre de Dani Güiza, ha perdido la vida tras no poder luchar contra una enfermedad que tenía desde hace meses
El exfutbolista de la selección española, Dani Güiza, ha recibido una triste noticia hoy al conocer el fallecimiento de su padre, Gabriel González, tras estar bastante tiempo en el hospital.
Gabriel González ha fallecido un año después de que su mujer, Pepi Güiza, perdiera la vida en marzo, dejando un gran vacío en su familia y sobre todo en su hijo, quien todavía tenía muy presente el fallecimiento de ella y mantenía una gran relación.
El propio jugador ha sido el encargado de confirmar la noticia a través de una imagen que ha publicado él mismo en las redes sociales, en este complicado momento personal.
Dani Güiza se despide de su padre
“Papá, lucha hasta el final, por favor”, publicaba hace solo unas semanas el jugador junto a su padre, tumbado en la cama, con el brazo vendado y al lado de su padre.
Todavía sin poder recuperarse de la dolorosa pérdida de su madre, el futbolista afronta este duro golpe tras la pérdida del que fue un referente para él.
El Trebujena CF, club actual del jugador español, ha mostrado su apoyo al jugador a través de las redes sociales: "Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestro jugador Dani Güiza y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, Gabriel González. Mucho ánimo y fuerza en estos difíciles momentos", dice la publicación. "Gracias, familia", respondía Güiza.
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