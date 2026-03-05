Facundo Garcés y los demás implicados en el 'caso Malasia', un año sin jugar

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) decidió este jueves, tras el recurso impuesto, ratificar en parte la sanción impuesta por la FIFA en septiembre de 2025 de un año sin jugar a los siete futbolistas sancionados por falsedad documental para nacionalisarse y poder jugar con la selección de Malasia.

En la misma decisión, el TAS matizó la sanción a solo partidos oficiales, por lo que los jugadores argentinos Facundo Garcés, Rodrigo Holgado e Imanol Machuca, el brasileño Joao Figueiredo, los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazabal y el neerlandés Hector Hevel Serrano podrán participar en los entrenamientos de sus equipos y disputar minutos en encuentros amistosos. El castigo incial incluía la prohibición de practicar cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Así, Garcés, jugador del Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports, deberá cumplir la sanción durante ocho meses más pero podrá unirse a las sesiones de entrenamiento del nuevo entrenador Quique Sánchez Flores. El pasado 26 de enero, el central obtuvo la cautelar y ya pudo reincorporarse a la dinámica del grupo.

El comunicado del TAS sobre la sanción a la Federación de Malasia. / TAS

Asimismo, rechazó la reclamación de la Federación de Malasia (FAM) y mantuvo la multa que le impuso este organismo de 350.000 francos suizos, además de 2.000 para los jugadores. Toda la cúpula directiva del fútbol malasio dimitió el 28 de enero por este caso.

La Comisión de Disciplina de la FIFA determinó en septiembre del pasado año que la Federación de Malasia y los futbolistas implicados emplearon documentación falsa durante el proceso de nacionalización y elegibilidad, por lo que impuso sanciones contra ellos, aunque según el escrito a Apelación, "los jugadores no actuaron con dolo ni negligencia". Estas medidas fueron ratificadas en noviembre por el órgano de apelación.

"El 25 de septiembre de 2025, la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que la FAM y los jugadores habían infringido el Código Disciplinario de la FIFA (CDF) al utilizar documentos falsificados para el proceso de naturalización y elegibilidad, a pesar de que los jugadores no tenían ninguna conexión con Malasia", dice el comunicado del TAS. "Los jugadores tuvieron un papel limitado en la entrega de los documentos solicitados por la FAM y que no los prepararon ni modificaron".

"Tras considerar las pruebas, el Panel del TAS concluyó que la infracción de falsificación de documentos de elegibilidad estaba demostrada y que la prohibición de jugar partidos durante 12 meses era una sanción razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad cómplice en este fraude", añade el Tribunal en sus conclusiones.