El fabrilista Enrique cubrió la baja por lesión de Gragera
Hidalgo contó en el banquillo ante el Sporting de Gijón con el fabrilista Enrique Fernández, que cubrió la baja de última hora de José Gragera, que no se entrenó con el grupo en los últimos días por unos problemas musculares, que tampoco son graves. El andaluz, quien llegó a debutar con el Betis, vio todo el partido en el banquillo y no pudo estrenarse.
