Segunda RFEF
Fabril - Salamanca: El Fabril quiere dar continuidad a su buen inicio de temporada
Recibe en Abegondo al Salamanca tras dos victorias seguidas | Kike y Samu Fernández, disponibles
Xane Silveira
El filial blanquiazul se mide este domingo (17.00, Youtube) al Salamanca, proyecto preparado para mirar hacia arriba y contra el que buscará mantener las buenas sensaciones mostradas ante el Burgos Promesas y el Coruxo. El Fabril ha sumado dos victorias en este arranque liguero y ve la competición desde la azotea, junto a Oviedo Vetusta y Real Ávila, con la confianza que otorga haber sido muy superior en las primeras contiendas del campeonato.
Manuel Pablo recupera a Kike Fernández y Samu, dos jugadores indiscutibles que están en dinámica de primer equipo. Se perdieron la jornada pasada, pero vuelven tras el duelo del viernes. Todavía no han podido debutar en Segunda, pero serán de la partida ante el cuadro salmantino. Son baja el lateral zurdo Hugo Torres y Manu Ferreiro.
El equipo blanquiazul es, hasta ahora, el único imbatido de su grupo tras cinco tantos a favor y ninguno en contra. En frente, el Salamanca llega a la cita quinto, tras vencer con holgura por 2-0 al Atlético Astorga. En la jornada 1 empató 2-2 en casa del Bergantiños.
El Fabril sabe que no será un partido sencillo. La temporada pasada el Salamanca se llevó los dos duelos directos entre ambas escuadras (3-2 en el Helmántico y 0-1 en Abegondo el pasado mes abril).
Vía: La Opinión A Coruña
