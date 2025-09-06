El Fabril de Manuel Pablo arranca un nuevo proyecto

Hace un año se subió en marcha, pero ahora ya ha tenido un verano y el proyecto es suyo. El Fabril, ahora sí integramente preparado por Manuel Pablo, arranca la Liga de Segunda RFEF ante el Burgos Promesas (12.00 horas, Youtube del RC Deportivo) en un equipo que cuenta con el único fichaje de Pablo Cortes, procedente del Zaragoza, y que ha perdido y ha sumado talento propio a una plantilla de 25+2, ya que Pablo García y Samu tendrán ficha del Juvenil. Ya no están Adrián Guerrero, Mardones, Luisao o Kevin, cedidos. También se fueron Alberto, Marotías o Alfaro, entre otros. Logró retener a Bil y Mane, que estuvo en el banquillo de Riazor. Regresaron Mario Nájera, Quique Teijo, Rubén Vilela, Brais Suárez y David Domínguez, y promocionó de la base a Héctor Areosa, Dipanda, Dani Estévez, Mario Hermo, Malick y Hugo Torres. Noé y Aarón están de vuelta tras meses de problemas físicos, no así Manu Ferreiro, un futbolista de confianza para el técnico canario que está de baja.