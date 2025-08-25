El Fabril debutará el domingo 7 a las 12.00
La primera jornada será en Abegondo
RAC
El filial blanquiazul arrancará la Segunda Federación enfrentándose al Burgos Promesas en Abegondo el próximo domingo día 7 de septiembre a las 12.00 horas. El conjunto de Manuel Pablo pondrá esta semana punto y final a su pretemporada a la espera de algún último movimiento en el mercado de fichajes.
