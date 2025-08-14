El Fabril anuncia su primer fichaje: Pablo Cortés

Había sido un verano de mucha promoción entre los juveniles y retornados y ausente de contrataciones pero esa tendencia en el Fabril se acaba de quebrar. El Dépor consideraba a su filial servido en casi todas las posiciones, también en la parcela ofensiva, pero ha aprovechado una oportunidad de mercado con la contratación de Pablo Cortés, enganche zurdo procedente del Zaragoza, con el que llegó a debutar en Segunda. De 2004, firma por dos temporadas, justo el tiempo que le queda para acabar su etapa sub 23.

Tal y como apuntó hace semanas LA OPINIÓN, el Dépor lleva semanas intentando cerrar una operación por un futbolista talentoso de segunda línea qué ya suma 88 partidos en Segunda RFEF. Llega para añadir talento a una posición con Fabi, Mane, Mario Nájera o Adrián Guerrero, aunque este apunta a salir a Primera RFEF como cedido.

No se esperan muchas más contrataciones en un Fabril que solo está pendiente del centro de la defensa y del estado físico de Aarón Sánchez para decidir si vuelve a entrar en el mercado.