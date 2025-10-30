Fabada, cachopo y cacharros: así es la previa del Puerto de Vega antes de enfrentarse al Celta en la Copa del Rey

El formato de la Copa del Rey trae historias únicas. En esta ocasión, el Puerto de Vega, equipo de Preferente de Asturias, se verá las caras con el Celta de Vigo, en un duelo que quedará marcado para la historia del club asturiano. Los futbolistas lo saben y están disfrutando al máximo de la experiencia desde primera hora de la mañana.

El creador de contenido Senén Morán ha podido vivir la previa del encuentro con la plantilla del Puerto de Vega, en una jornada totalmente inusual, ya que los jugadores se han reunido al mediodía en el bar del pueblo para comer todos juntos. "Esto es la Copa del Rey. Antes de jugar contra el Celta de Vigo los jugadores del Puerto de Vega están en el bar", empieza explicando el creador de contenido.

Lo más llamativo ha sido el menú: fabada de primero, cachopo de segundo y cacharros (cubatas) para acompañar. Además, muestra al técnico del equipo tomándose unos vinos con sus amigos.

Después de vivir la previa con los futbolistas, el influencer fue a conocer al cura del pueblo. "Yo soy de una familia muy futbolera", admitió el cura, que ha decorado toda la basílica con bufandas del equipo para darle suerte antes del duelo histórico contra el conjunto vigués.

El deseo del cura es claro antes del partido: "Soy de los que primero pido. Hoy estamos ante este reto, y hay que estar todos unidos y hay que pedir también la protección divina". Sobre el Celta de Vigo, reconoce que "es un tsunami al que nos enfrentamos y si podemos ganar, mucho mejor".

El Puerto de Vega no quiere despertarse del sueño

El Puerto de Vega se clasificó para la primera ronda de la Copa del Rey tras vencer al Alberite por un resultado global de 5 a 1. No obstante, el equipo asturiano no podrá disputar el partido en su campo habitual, El Campón, ya que este no cumple con los requisitos mínimos.

Pese a no jugar en su estadio habitual, el Puerto de Vega lo hará en El Pardo, que se encuentra en el mismo concejo de Navia que Puerto de Vega y es un campo en el que también se respira fútbol.

Esta tarde a las 19:00 horas, la plantilla del club quiere lograr una gesta histórica eliminando al conjunto de Claudio Giráldez para seguir soñando con la Copa del Rey.