Un exzaragocista, nominado al Balón de Oro de los porteros

Por el Real Zaragoza han pasado grandes nombres a lo largo de su historia y en esta próxima gala del Balón de Oro, habrá un futbolista que pasó por el club blanquillo presente entre los posibles premiados por la prestigiosa revista France Football. El exzaragocista nominado a un premio es Yassine Bono, el guardemeta es uno de los 10 candidatos a llevarse el premio Lev Yashin, al mejor portero de la pasada temporada. Actualmente, se encuentra jugando en el Al-Hilal saudí donde aterrizó en 2023 tras dejar el Sevilla.

Esta no es la primera vez que Bono está entre los nominados a este premio. En las galas de 2022 y 2023 también estuvo entre los candidatos a alzarse con el galardón, aunque en ninguna de ellas se llevó el gato al agua. En la de 2023, estuvo muy cerca, pero acabó quedando en tercera posición. La gala del Balón de Oro se realizará el próximo 22 de septiembre.

El guardameta marroquí estuvo durante dos temporadas en el Real Zaragoza, desde 2014 hasta 2016, cedido por el Atlético de Madrid y tuvo un rendimiento irregular en el club blanquillo. En su primer año, empieza como suplente de Óscar Whalley, pero en la jornada 20 debutó y en la 34 se hizo con el puesto para acabar siendo el portero titular en la fase de ascenso que se acabó perdiendo en la final frente a Las Palmas. Al año siguiente, fue con claridad el primer meta del equipo, pero en la fecha 23 del calendario perdió su puesto ante Manu Herrera y ya no jugaría más con la camiseta blanquilla en lo que restaba de campaña.