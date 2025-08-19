Extremo o centrocampista, la gran decisión del Málaga CF

Quedan dos semanas para que el mercado de fichajes llegue a su final -23.59 horas del 1 de septiembre- y el Málaga CF parece que vivirá estos últimos días con incertidumbre, además de con deberes de urgencia por hacer. El club de Martiricos ya trabajaba para dar llegada a un extremo que completase la plantilla, pero la lesión de Luismi Sánchez ha trastocado los planes en las oficinas el conjunto blanquiazul.

Las últimas estimaciones acerca de la salud del centrocampista gaditano hablan incluso de meses de recuperación. Luismi aún debe afrontar la operación y ya los médicos determinarán el tiempo de baja. Lo que parece claro, sea cual sea la estimación final, es que no traer a un sustituto de garantías para uno de los jugadores más importantes de la plantilla podría convertirse en un problema a largo plazo.

Poco margen de maniobra

Por un lado, el Málaga CF maneja un presupuesto ajustado, que según los últimos datos de LaLiga, es de 11.525 millones de euros. Un número que puede variar hasta el final del mercado, pero que ya de por sí parecía acarrear problemas para realizar una operación más, por lo que acometer dos fichajes se antoja muy difícil o imposible. Tampoco hay que olvidar el problema que hay con las fichas y las lesiones de larga duración de Ramón, Moussa y Haitam.

Así que esta situación obliga al Málaga CF a cambiar sus planes para lo que resta de mercado. El propio Loren Juarros aseguró en rueda de prensa que la idea era incorporar a un extremo, pero en su momento aseguró que "no había opciones avanzadas".

Además, dejó claro que la llegada de más jugadores hasta final del mercado no estaba asegurada una semana atrás: "Vamos a valorar bien las opciones antes de entrar. Tenemos una premisa económica. LaLiga te lo pone, y el club también. Si no se dan las circunstancias, conocéis la idea del club. Si no encontramos lo que queremos, nos quedamos así", sentenciaba el director deportivo de la entidad.

El Málaga CF también tiene muy en cuenta el mercado de invierno para corregir posibles desajustes de la plantilla. Por lo que es un límite que, además, no conviene apurar en exceso, ya que es aconsejable dejar un pequeño margen para poder llevar a cabo operaciones durante el mes de enero siempre que se considere necesario.

Un extremo o un centrocampista

El club debe decidir de inmediato qué tipo de operación llevar a cabo. Las opciones actuales que ofrece el mercado son escasas, tanto para reforzar el extremo como el mediocentro. Ya no solo por la situación económica del club, sino porque a estas alturas de verano las opciones son cada vez más limitadas cuando apenas quedan dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes.

Al mismo tiempo, en caso de no acometer ninguna incorporación, la plantilla podría quedar coja durante buena parte del comienzo de este curso, sobre todo en la medular, con los dos pivotes titulares se puedan quedar fuera del equipo durante un tiempo considerable.

Y es que el problema en el centro del campo puede agravarse rápidamente en las próximas semanas, con la más que posible convocatoria de Izan Merino con la selección española para participar en el próximo Mundial sub-20 que el combinado nacional disputará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre.

La cuestión reside en el deseo del club de reforzar tanto el extremo como el mediocentro, pero no hay que perder de vista la imposibilidad de poder hacer frente a ambas operaciones. La pelota está ahora en el tejado de la dirección deportiva, que tiene por delante dos semanas muy intensas. Entonces, tendrá que buscar algo que se ajuste a las limitaciones, pero parece imprescindible, más que nunca, buscarle un refuerzo a Luismi.