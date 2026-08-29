La extraña condición física de Gabriel, hijo de Mikel Arteta, causa furor en las redes sociales

La publicación del Arsenal sobre su categoría Sub-18 incluyó el retrato oficial de Gabriel Arteta, hijo del entrenador del primer equipo, Mikel Arteta, y de la modelo Lorena Bernal.

En esa fotografía, los aficionados detectaron un detalle inesperado: los ojos del jugador presentan dos colores distintos, una característica que generó miles de comentarios y especulaciones en redes sociales.

La imagen llevó a algunos seguidores a preguntarse si se trataba de un error de edición, un efecto de luz o incluso un montaje. Sin embargo, la explicación es mucho más simple y científica: Gabriel tiene heterocromía.

Una condición genética poco frecuente

La heterocromía es una variación en la pigmentación del iris que puede estar presente desde el nacimiento o desarrollarse con el tiempo.

Gabriel Arteta, hijo del entrenador del Arsenal Mikel Arteta / Arsenal

En el caso de Gabriel, el ojo derecho es azul, mientras que el izquierdo es café, una combinación que llamó la atención por su marcado contraste. La coloración ocular depende de la cantidad y distribución de melanina, así como de la interacción de múltiples genes. Por ello, aunque resulte tentador afirmar que "sacó un ojo de cada progenitor".

La particular mirada de Gabriel se vuelve aún más llamativa al observar los rasgos de sus padres. Lorena Bernal, su madre, posee ojos de tonalidad azul verdosa, mientras que Mikel Arteta presenta una coloración mucho más oscura.

Mikel Arteta y su mujer Lorena Bernal / Archivo

La combinación genética entre ambos podría explicar la singular pigmentación del joven futbolista, aunque la heterocromía no responde únicamente a la herencia directa, sino a variaciones específicas en la expresión de los genes relacionados con la melanina.

Un debut que aumenta las expectativas

Más allá de su peculiar rasgo físico, Gabriel Arteta continúa construyendo su camino deportivo. En abril debutó con el equipo Sub-18 del Arsenal, un paso significativo en su desarrollo dentro de una de las academias más prestigiosas del fútbol europeo.

Su presencia en las fuerzas básicas del club y la atención mediática generada por su imagen han convertido al joven en un nombre recurrente entre los seguidores de los Gunners, que ahora observan con mayor interés su evolución futbolística.