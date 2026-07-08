FÚTBOL
Los expertos en longevidad coinciden sobre Leo Messi: "A sus 39 años, desafía las leyes del envejecimiento. No es un milagro, tiene su origen en una estricta metamorfosis iniciada en 2014"
El astro argentino ha adaptado su juego y su rutina para maximizar su rendimiento
Leo Messi ha cumplido 39 años y sigue demostrando que la edad no tiene por qué ser un obstáculo para competir al máximo nivel. Mientras muchos futbolistas ya se han retirado o están lejos de su mejor versión, el argentino sigue siendo uno de los jugadores más determinantes y marca diferencias.
Los expertos en longevidad llevan tiempo fijándose en su caso y creen que detrás de su rendimiento no hay ningún secreto: "A sus 39 años, desafía las leyes del envejecimiento. No es un milagro, tiene su origen en una estricta metamorfosis iniciada en 2014".
Todo empezó después de un 2013 muy complicado para Messi. Aquel año sufrió varias lesiones musculares y también tuvo problemas digestivos que incluso le provocaron vómitos durante algunos partidos. Esa situación le hizo replantearse su vida, dio un giro a su forma de cuidarse y empezó a cambiar hábitos que llevaba arrastrando desde hacía años.
A partir de ese momento no solo modificó su alimentación, sino que también empezó a prestar mucha más atención al descanso, a la recuperación y a la forma de entrenar. El objetivo era llegar mejor a los partidos, recuperarse antes del esfuerzo y evitar que las lesiones volvieran a aparecer con tanta frecuencia.
Uno de los cambios más importantes estuvo en la dieta. Dejó de lado el exceso de azúcar, las harinas refinadas y muchos productos procesados para apostar por una alimentación mucho más equilibrada, basada en frutas, verduras, cereales integrales, pescado, aceite de oliva, frutos secos y carnes magras. El especialista que siguió de cerca ese proceso llegó a decir que el azúcar era "el gran enemigo del músculo".
Los especialistas recuerdan que con el paso de los años, el cuerpo necesita más tiempo para recuperarse y por eso descansar bien y controlar las cargas de trabajo es casi tan importante como entrenar.
En el caso de Messi, mantiene una rutina muy cuidada de descanso, dedica tiempo a recuperar los músculos después de los partidos y realiza ejercicios para mejorar la estabilidad, la movilidad y la fuerza sin someter al cuerpo a un desgaste innecesario. Además, suele recurrir a técnicas como la crioterapia, los baños de contraste o la liberación miofascial para acelerar la recuperación.
Con el paso de los años también ha acabado adaptando su forma de jugar. Ya no necesita correr tanto como antes para ser decisivo, porque ahora elige mucho mejor cuándo acelerar, cuándo aparecer y cuándo guardar fuerzas.
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