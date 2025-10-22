Un exjugador del Liverpool causa revuelo con una publicación sobre su hija bailarina

Neil Mellor fue un referente del conjunto red. El delantero inglés, ya retirado, es un futbolista que no será de recordado por mucho tiempo en Liverpool, no por ser una super estrella, sino por las hazañas importantes que logró en poco tiempo a principios de siglo. Formado en la cantera del club, se le recuerda por su golazo en el último minuto al Arsenal (2004) en Premier League, y por participar en la mítica Champions League de la temporada 2004-05, que el Liverpool ganó (aunque Mellor no disputó la final).

Neil, que pasó por equipos como el West Ham y el Wigan, además de estar en Anfield, ascendió en la academia del Liverpool antes de tener su gran oportunidad en el primer equipo con Rafa Benítez en 2004. Siempre será recordado por su gol de la victoria de larga distancia en el tiempo añadido contra el Arsenal en Anfield esa temporada y posteriormente se retiró como profesional en 2012 a la edad de 29 años debido a una lesión de rodilla.

La reacción de los fans

Tras dejar el futbol, Mellor se ha dedicado a analizar partidos y comentar las actuaciones del Liverpool en la Premier, trabajando para TNT Sports y LFCTV. Mellor publicó en la red social X (antes Twitter) un mensaje de felicitación de cumpleaños para su hija Nicole: “Happy Birthday to my amazing daughter”, escribía.

Sin embargo, una simple felicitación causó un revuelo increíble. El mensaje se volvió viral: en 48 horas ya acumulaba más de 3,7 millones de visualizaciones.

Como consecuencia, muchos fans comenzaron a comentar de forma jocosa y masiva con mensajes tipo "¿Necesitas un yerno?", mientras que otro añadió: "Sigo soltero, por si necesitas un yerno". Un tercero escribió: "¿Necesitas un yerno, Neil, muchacho?", y un cuarto añadió: "No creo que nos hayamos conocido antes, Neil, soy tu yerno; es un placer conocerte finalmente".