El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Kenan es un currante"

Nueve temporadas e infinidad de goles en Primera División convirtieron a Meho Kodro en uno de los delanteros más relevantes del fútbol español en los 90. Depredador implacable, se erigió en leyenda en la Real Sociedad, donde su insaciable voracidad alcanzó su punto álgido hasta convertirle en uno de los arietes más cotizados y codiciados del momento. 700 millones de pesetas pagó el Barcelona en 1995 por hacerse con sus servicios y Kodro emprendió una nueva aventura junto a su familia, entre la que estaba su hijo Kenan, nacido en San Sebastián y que luego seguiría los pasos de su padre detrás de un balón. Hoy, el delantero hispano-bosnio inicia su recorrido en el Real Zaragoza, al que llega cedido desde el Ferencvaros húngaro y donde se propone recuperar su mejor versión, quizá cercana a la que le llevó a ser el máximo goleador de la Liga húngara con el Fehervar. “Quizá, lo mejor de Kenan es que es un currante nato. Se trata de un delantero bueno técnicamente, con buen disparo y que va bien de cabeza. Se asocia y combina bien y ha adquirido numerosas variantes del juego. Posee un dinamismo importante, remate y tiene gol”. La carta de presentación de su padre adquiere ahora una especial relevancia en función de la categoría como futbolista de Meho, que valora muy positivamente la vuelta de su hijo a España, donde ya jugó en el Athletic, Osasuna o Valladolid. “Me llamó antes de fichar y estaba muy ilusionado, y yo también lo estoy. Ha sido todo muy rápido pero a los dos nos gusta mucho la idea de jugar en el Zaragoza, al que quiere devolver la confianza que ha depositado en él. Kenan es un chico agradecido y quiere ayudar”.

En este sentido, el eterno calvario del equipo aragonés en Segunda no ha reducido, para el exjugador, un ápice su dimensión, “El Zaragoza es un grande y la situación actual no cambia eso. Es verdad que lleva muchos años en Segunda pero, como todo club grande, es ambicioso y siempre quiere volver al lugar que le corresponde”. Habla con conocimiento de causa, porque el exfutbolista balcánico sigue de cerca el fútbol español, tanto de Primera como de Segunda. “He jugado mucho contra el Zaragoza y conozco bien su afición. Es exigente pero siempre quiere lo máximo y lo mejor para su equipo. Los históricos siempre son exigentes, forma parte de su grandeza”.

Encuentra Meho ciertas similitudes entre su forma de jugar y la de su hijo, que recala a préstamo en el Zaragoza, en principio, sin opción de compra. “A mí también me gustaba asociarme y combinar con los compañeros, así como atacar el espacio, como a Kenan, que puede disparar con las dos piernas, va bien por arriba y es dinámico”, reitera el exfutbolista, que subraya que Kenan no solo puede ejercer como referencia ofensiva, sino que a lo largo de su carrera también se ha desenvuelto en las posiciones de mediapunta o, incluso, atacando desde el flanco izquierdo, pero advierte que “lo más importante es que Kenan lo va a dar todo por ayudar. El Zaragoza es un histórico en todos los sentidos y le ilusiona mucho que su regreso a España sea para jugar allí, en un equipo muy competitivo”, aunque, asegura, “a mí no me ha dicho que el club se haya impuesto el objetivo del ascenso, me ha hablado más de ilusión y ganas de hacerlo bien y el agradecimiento que siente hacia la entidad por haber confiado ahora en él. Y quiere responder a eso”.