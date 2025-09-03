El exfutbolista que ganó una demanda a la Seguridad Social y cobrará una pensión por incapacidad permanente

El exjugador de fútbol, Juan Rafael Fuentes Hernández, quien tuvo que dejar de competir profesionalmente por culpa de una grave lesión con tan solo 28 años, ha conseguido que un juzgado le declare incapacitado permanente total para llevar a cabo su labor cotidiana después años de disputas legales con la Seguridad Social.

El lateral izquierdo militó en equipos como el Córdoba, el Osasuna o el Espanyol, pero el incidente ocurrió años después. Fue en 2018 cuando Hernández se encontraba sin equipo desde verano y tras realizar unas pruebas, fichó para el Nottingham Forest, que dirigía en ese momento el también español Aitor Karanka.

El exfutbolista tuvo que abandonar el fútbol justo cuando estaba en su etapa de crecimiento, por culpa de la mala suerte que azotó al cordobés. Una grave lesión que conllevó un año y medio de padecimiento para él, que se rompió la meseta tibial en un instante realmente clave. Ese momento fue el comienzo del fin de su carrera deportiva ya que, el horrible acontecimiento tuvo lugar en su debut con el equipo inglés.

Incapacidad permanente

Todo ocurrió cuando Fuentes estaba disputando un encuentro de la Premier League cuando sufrió una lesión que le provocó múltiples fracturas en la tibia, la rodilla y el ligamento lateral interno de la pierna derecha. Las repercusiones le forzaron a dejar su carrera profesional de lado, y en ese momento, solicitó la incapacidad permanente total provocada un accidente de trabajo.

Una incapacidad permanente, que cinco años después, la Seguridad Social rechazó la demanda por diferentes motivos. En primer lugar, según ellos las lesiones no tenían la gravedad suficiente para determinar la incapacidad permanente total, ya que solo le veía limitado para grandes sobrecargas de rodilla derecha, y, después, porque el 'accidente' no había sido en España, sino que había tenido lugar en Inglaterra.

Grandes apoyos

Tras seis años de batallas judiciales con la Seguridad Social, el jugador ha recibido varios apoyos significativos por parte del exárbitro profesional José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones. Además, el Juzgado de Córdoba ha considerado la evaluación llevada a cabo por dos médicos, quienes han concluido que el deportista tiene lesiones permanentes que le imposibilitan tanto correr como hacer giros rápidos. Motivos de suficiente peso por los que consideran que no podrá volver a jugar al fútbol.

Y por lo que respecta al tema de la ubicación, se ha determinado que como en 2018 Reino Unido aún formaba parte de la Unión Europea, debía cumplir con las regulaciones comunitarias y, por lo tanto, puede ser objeto de reclamación ante la Seguridad Social española si previamente ha sido reconocida la institución correspondiente de Reino Unido, un procedimiento que aún se encuentra en proceso. La decisión aún no es definitiva por la que la Seguridad Social puede recurrirla.