El exfutbolista David Trezeguet (48 años) ordena su top-10 de delanteros actuales y sirve la polémica: "Es una auténtica blasfemia"

El icono de la Juventus de principios de siglo en la delantera, David Trezeguet, ha sacudido las redes sociales por culpa de su ranking de mejores delanteros actuales que le ha propuesto la 'Gazzetta dello Sport'.

El ariete dominaba el área rival con los pies y su presencia aérea gracias a su 1,90 metros, y una capacidad innata para marcar que le permitió ser el máximo goleador de la Serie A en la temporada 2001-2002 y se convirtió en campeón del Mundo y de Europa con Francia, en 1998 y el 2000.

David Trezeguet, en una fotografía de cuando militaba en la Juventus tomada en 2009 / ·

Lo que muchos no recuerdan es que sus primeras apariciones como profesional fueron para el club Platense argentino y que goza de la doble nacionalidad. Además, hizo sonreír a los aficionados del Hércules después de recalar en el conjunto que por aquel entonces jugaba la Primera División, donde anotó 12 tantos en 31 partidos antes de marcharse a los Emiratos Árabes. Actualmente cuenta con un cargo representativo en el club de Turín.

El ranking de David Trezeguet

El primer nombre que sale a flote es el del delantero centro del FC Barcelona, Robert Lewandowski, que se perderá el Clásico por una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. 'Trezegol' sitúa a 'Lewy' justo en la media tabla, en el puesto número cinco, una decisión que muchos no comparten: "A pesar de ser un jugador muy bueno, poner a Lautaro por delante de Lewandowski y Kane es una auténtica blasfemia", comenta uno.

Robert Lewandowski celebra el segundo gol contra la Real Sociedad. / Joan Monfort / AP

Como indican, el exjugador pone al ariete del Inter de Milán en cuarta posición y al del Bayern de Múnich, en la novena. Incluso pone al delantero del club que representa, Dusan Vlahovic, por encima del inglés, en la séptima posición.

También sorprende que sitúa al madridista Kylian Mbappé en la tercera posición, y dejando en el décimo puesto a otros grandes nombres del fútbol actual. En la décima posición está el futbolista que ha llegado esta temporada al Arsenal, Victor Gyökeres, mientras que en la octava pone al 'colchonero', Julián Álvarez. El top lo completan Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, en el sexto puesto y la máquina de Guardiola, Erling Haaland, segundo.

Sin embargo, para Trezeguet no hay discusión sobre para quién debe ir la posición número uno, pues aunque pasen los años, Leo Messi sigue siendo un referente para el mundo fútbol. Como nota curiosa deja fuera del top al otro gran nombre en los últimos años, Cristiano Ronaldo, y tampoco menciona a Lamine Yamal, que quedó segundo en la ceremonia que coronó a 'Dembouz' como el mejor del mundo.

Leo Messi, durante el partido ante Puerto Rico / EFE

Las críticas son los comentarios habituales del vídeo y disparan directamente contra la calidad del protagonista del mismo: "Probablemente, tú estarías en la posición 100 de la lista, aunque solo tenga 10 posiciones... ¿Cómo puedes poner a Kane el noveno?", preguntan. Sin embargo, nadie discute la posición del '10' de la selección argentina y destacan que el exdelantero del Barça es el "GOAT" sin discusión.