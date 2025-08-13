El exdeportivista Víctor Narro ficha por la Sampdoria

El exdeportivista Víctor Narro da un paso adelante en su carrera. Deja el Nàstic de Tarragona, de Primera RFEF y con el que pudo ascender a Segunda, y firma por la Sampdoria, un histórico en Italia que ahora se encuentra en la Serie B. Firma hasta el 30 de junio de 2028 previo pago de una cantidad por sus derechos federativos.

El ex de Villarreal y Valladolid llega a un club que llegó a jugar una final de Champions tras un acuerdo con su club de origen, el Nàstic. El extremo llegó en la temporada 21-22 del Valladolid Promesas y fue cedido en el segundo tramo de temporada al Atlético Baleares. Dejó A Coruña para firmar por el Lugo, previo paso a acabar en el Nou Estadi.

No cuajó en A Coruña pero a sus 26 años su carrera, aún en estado inicial le ha dado para jugar en dos entidades con pedigrí en Europa que no atraviesan su mejor momento. Ahora tendrá la oportunidad de afianzarse en el fútbol profesional.