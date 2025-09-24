El exdeportivista José Manuel Aira, al Penafiel

El exdeportivista José Manuel Aira, con amplia experiencia en los banquillos del fútbol español en Segunda, Primera RFEF o Segunda B, está a un paso de convertirse en nuevo entrenador del Penafiel, equipo propiedad de Juan Carlos Escotet, en sustitución de Pedro Russiano, técnico que llegó este verano al equipo de categorías no profesionales del país luso. El berciano llegaría al banquillo del conjunto de la segunda división lusa, que ejerce de satélite del Deportivo, para enderezar el rumbo después de un arranque con dos empates en cinco partidos, que le ha llevado a ser penúltimo en la tabla.

El Penafiel cuenta en sus filas con exdeportivistas como Davo, Jaime Sánchez, Raúl Alcaina o Iano Simao y vive una temporada de transición después de que la adquisición retrasase su planifcación de esta temporada. El delantero y el lateral izquierdo llegaron como traspasos conservando el club coruñés parte de sus derechos, mientras que el central firmó tras acabar su contrato en A Coruña y el delantero, después de rescindir con los blanquiazules. Pudieron ir más jugador al país luso, pero en el caso de los canteranos se dio prioridad a que siguiesen su crecimiento futbolístico en Primera RFEF, preferentemente en clubes de Galicia, salvo en los que estaban más consolidados que salieron a equipos punteros, como es el caso de Diego Gómez y de Kevin Sánchez.

Aunque es un conjunto es propiedad de Abanca y el otro del Deportivo, la relación de ambas entidades es muy fluida. De hecho, en cada parón por selecciones e incluso durante el verano, el equipo luso se ha desplazado hasta A Coruña para hacer estadías de preparación en la Ciudad Deportiva de Abegondo para potenciar así las sinergias entre ambas entidades. De hecho, el director deportivo del Penafiel es la persona que hasta hace unos meses se encargaba de la captación del Deportivo en Portugal.

Mira a primera, pelea por no bajar

La idea desde A Coruña es que el Penafiel pelee en breve por subir a la primera división lusa, aunque primero debe salir de este bache que le ha colocado en puestos de descenso a la Liga 3 lusa. Tiene tiempo de salir, ya que solo se encuentra a un punto del conjunto que se encuentra en zona de play out y tiene toda la liga por delante. Una de las razones para invertir es el precio asequible de estas propiedades, respecto a la potencialidad que tienen con un eventual ascenso y el nuevo reparte en ciernes de los deerchos televisivos que se prepara en Portugal.

Vía: La Opinión A Coruña