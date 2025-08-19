El exdeportivista Carlos Fernández, cedido al Mirandés

Elexdeportivista Carlos Fernández, quien tan buen recuerdo dejó en Riazor en la temporada 2018-19, deja de nuevo la Real Sociedad, un club con el que estaba comprometido hasta el 30 de junio de 2026. El delantero se sumará esta temporada a préstamo al Mirandés, un equipo con muchos problemas cada verano para confeccionar su plantilla, pero que ha recuperado y relanzado a muchos delanteros en las últimas temporadas, entre Panichelli o Urzo Izeta, en la que acaba de terminar. El gaditano no quería bajar hace un año a Segunda, pero no encontró acomodo en la máxima categoría y acabó fichando por el Cádiz, donde tuvo una muy mala experiencia al conseguir un solo gol en 32 minutos y no haber cumplido con las expectativas.

Después de quedarse a un paso del ascenso con el Dépor en aquella eliminatoria del Mallorca, regresó al Sevilla para ser cedido al Granada en Primera, donde también destacó antes de ser traspasado por diez millones de euros a la Real Sociedad. Las lesiones de rodilla, una de ellas ya la había sufrido antes de llegar a Riazor, le han seguido persiguiendo en los últimos tiempos. En los últimos años su carrera se ha ido diluyendo y ahora tiene la oportunidad de relanzarla en Miranda de Ebro.

Su contrato con el equipo vasco finaliza el próximo 30 de junio, pero los donostiarras no aclaran si se mantiene o ha renovado, al menos, una temporada para seguir manteniendo el control sobre el jugador por si vuelve a ser el futbolista que fue.