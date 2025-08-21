El exdeportivista Adri Vázquez se va al Silva
Tras el amplio casting que hizo este verano el Fabril, hubo futbolistas que no encontraron sitio, como es el caso de Adri Vázquez, quien se desvinculó de la entidad coruñesa y ya es jugador del Silva. Otros que pueden buscar acomodo en equipos de Segunda y Tercera RFEF son Hugo Villaverde, capital hace meses en el Arosa, y Pablo Parada.
