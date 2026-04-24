Un exchef de Cristiano Ronaldo revela su dieta secreta: "Prohibición absoluta de la leche"

Cristiano Ronaldo es un futbolista que se cuida, y mucho. A sus 41 años ha demostrado tener un físico privilegiado, apto para pocos para seguir compitiendo al máximo nivel. El futbolista portugués afronta la recta final de su carrera con el objetivo de intentar alcanzar la cifra de los 1000 goles.

A fecha de 24 abril de 2026, Cristiano Ronaldo lleva 969 goles oficiales en su carrera profesional, consolidándose como el máximo goleador en la historia del fútbol. Los goles provienen de la selección de Portugal y los clubes donde ha jugado: Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.

Para llegar a acumular cinco balones de oro, Cristiano ha tenido que picar mucha piedra. En alguna que otra entrevista ha explicado su rutina diaria y su comida favorita. El portugés cuenta con un chef particular, que lo prepara para optimizar su máximo rendimiento. Su antiguo chef personal, Giorgio Barone, explicó el secreto de la excelente forma física del jugador del Al-Nassr. "La longevidad y el máximo rendimiento no se consiguen por casualidad. Provienen de una recuperación diaria y constante. No es ningún secreto. Es una rutina", dijo Cristiano en su Instagram.

Una alimentación variada, medida e individualizada

Empezamos con el desayuno. Cristiano bebe aproximadamente 500 ml de agua (lo que equivale a unos 2 vasos) inmediatamente después de levantarse. A partir de aquí, desayuna aguacate, café, huevos. Sobre todo, sin azúcar. Esta comida lo ayuda a coger fuerzas por la mañana con una alimentación rica en proteínas, grasas saludables y energía.

"Para la comida, come pollo o pescado, siempre acompañado de verduras", explica, refieriéndose a que horas después, ingiere una dieta más voluminosa, con carbohidratos exclusivamente de las verduras.

Tras el entreno, Cristiano Ronaldo no merienda y se espera directamente a la cena. "Por la noche, come ligero: pescado o filete de carne, con verduras", comenta su exchef.

Una de las cosas que tiene absolutamente prohibidas son la leche. "Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal sigue bebiendo leche después de los tres meses. Los terneros dejan de beber leche después de su tercer mes. Los animales no beben la leche de otros animales. Eso no existe en la naturaleza. Solo los humanos seguimos bebiendo leche hasta los 30, 40, 50 y 60 años, y en mi opinión, eso está mal", afirma.

Desayuno de Cristiano Ronaldo según su mujer Georgina Rodríguez / Sport

Una comida secreta y favorita de Cristiano

El plato favorito de Cristiano Ronaldo es el bacalhau à Brás (bacalao dorado), una receta tradicional portuguesa a base de bacalao desmigado, patatas paja, huevo y cebolla. Se trata de un plato rico en proteínas que suele consumir por su alto valor nutricional. Además, disfruta de otros pescados como la dorada o el pez espada.

Sin embargo, Giorgio Barone, afirma que las vísceras también forman parte de la dieta de Ronaldo. "Son superalimentos, muy ricos en hierro e importantes para la nutrición. A Cristiano le gustaba el hígado. A mí también me encanta", comenta.

Noticias relacionadas

Por lo que hace a su porcentaje de grasa corporal, actualmente es de un 7%. Nada mal.