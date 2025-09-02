El exazulgrana Konrad de la Fuente vuelve a LaLiga

Konrad de la Fuente era una de las grandes promesas de La Masia. El centrocampista estadounidense, salido de la cantera del FC Barcelona, llegó a debutar en el primer equipo del Barça bajo la dirección de Ronald Koeman en Champions League y Copa del Rey, pero en 2021 decidió emprender su primera aventura en el fútbol profesional lejos de Can Barça, fichando por el Olympique de Marsella el verano de 2021.

Tras ello, Konrad no ha conseguido asentarse en ningún equipo de élite, y en las últimas horas de mercado ha podido encontrar una nueva oportunidad de volver a España, en este caso a LaLiga Hypermotion, de la mano del recién ascendido AD Ceuta, tras llegar a un acuerdo con el equipo que le posee, el FC Lausanne Sport de la Superliga de Suiza.

El extremo, que tiene doble nacionalidad española y estadounidense, llega al equipo de la Ciudad Autónoma que aún no ha conseguido ninguna victoria esta temporada. En su comunicado, el club ceutí afirma que es un "extremo puro con una gran capacidad de desequilibrio, que además está dotado muy bien técnicamente y tiene mucha rapidez".

Tras el OM y antes de llegar a la entidad suiza, Konrad ha pasado por el Olympiacos y la SD Eibar en calidad de cedido. Con los armeros, el extremo jugó 24 partidos y logró 4 goles en la Segunda División española.

"Desde el Club, estamos felices de que un jugador de las características de Konrad forme parte de la AD Ceuta FC", añade el comunicado.

Konrad ha sido internacional sub-16, sub-18 y sub-20 con la selección de Estados Unidos, además de haber ido convocado con la selección absoluta.