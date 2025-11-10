El exazulgrana David Villa responde a las preguntas rápidas de Mario Suárez: "La peor patada me la dio Arbeloa"

El 'Guaje', David Villa, el líder del frente atacante de la España campeona del mundo junto a Fernando Torres y ariete de aquella plantilla del Barça encabezada por Guardiola y Messi entre 2010 y 2013 que ganó la Champions contra el United en Wembley.

Leyenda valencianista, su fichaje por el club azulgrana puso la guinda a uno de esos equipos de época y dejó su marca en los libros de historia culés con 48 goles y 24 asistencias en 119 partidos, antes de marcharse al Atlético de Madrid y ganar la liga a las órdenes del Cholo en la temporada 2013/14.

Villa se retiró en 2020 tras terminar su etapa en Japón, en el Vissel Kobe junto con su amigo Andrés Iniesta, por lo que ya alejado del foco mediático diario, se animó a charlar sobre su carrera con su excompañero en Madrid, Mario Suárez.

David Villa sigue disfrutando del fútbol con los Barça Legends / FC BARCELONA / SPO

Fue en su pódcast, 'El camino de Mario', y respondió a un test rápido de preguntas sobre su trayectoria en la élite, donde tiene mucho donde elegir. Comenta que el mejor equipo en el que ha estado no es ningún club, sino la selección nacional que dirigía Vicente del Bosque y que bordó la única estrella en el pecho de la camiseta roja.

Sin embargo, la segunda respuesta es algo más picante, la falta más dura que haya recibido: "La peor patada me la dio... Arbeloa, seguro. Varias", apunta tras pensar unos segundos el 'Guaje', aunque en un tono distendido y sin buscar ningún enfrentamiento con el exjugador y actual entrenador del Real Madrid Castilla.

Charla entre David Villa y Mario Suárez. / YT/Mario Suárez

Sobre su amigo Gerard Piqué, comenta que "es un 'gentleman'", un caballero, misma respuesta que da sobre su entrevistador: "También, pero sin tanta farándula", apunta Villa refiriéndose al mundo de la Kings League y todos los 'fregaos' en los que ha estado metido el excentral del Barça.

Además, selecciona a Iker Casillas como "el más agarrado" de todos los compañeros que ha tenido y el Mundial como el título que más ha disfrutado. También revela que "para él y para su padre", es mejor que Karim Benzema, ganador del Balón de Oro y lamenta que Eden Hazard decidiera retirarse a una edad temprana: "Se lo digo a él, que lo veo muchas veces jugando al pádel ahora".

Donde tiene pocas dudas es al ser preguntado por el mejor de la historia: "Leo Messi", apunta sin titubear, y señala a Lamine Yamal como el joven con mayor recorrido en todo el panorama futbolístico mundial. Un halago que no es para menos viniendo de uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español.