El exárbitro Xavier Estrada revela cuánto ganaba en Primera División y destapa la verdad detrás de los partidos

El arbitraje en el fútbol profesional siempre está bajo la lupa. Cada decisión se analiza hasta el más mínimo detalle y cualquier error se magnifica, generando polémica. Además, existe mucha curiosidad sobre cuánto cobran, ya que sus salarios suelen estar cuestionados

Tras años en la élite, el exárbitro Xavier Estrada conoce bien cómo se vive y se remunera el arbitraje en España, y habló sobre ello en una entrevista con 'Why Not Project'.

El excolegiado explicó que los salarios dependen de varios factores y del convenio vigente entre la Liga y la Federación: "Actualmente es probable que los envolvimientos hayan subido, pero cuando yo estaba, el árbitro de fútbol se iban los 300.000 brutos anuales y eso quiere decir que hay un fijo más los variables del partido".

El VAR también tenía su propio esquema de remuneración, que ha cambiado con el tiempo. Inicialmente había un fijo y un variable, luego pasó a ser solo fijo, y ahora parece combinar de nuevo ambas modalidades según el convenio.

Sobre las primas por actuaciones destacadas, Estrada reconoció que prácticamente no existen. Aunque los árbitros quieren pitar partidos importantes como un clásico o un derbi, saben que estar expuestos a la polémica es un riesgo, mientras que la recompensa económica es la misma que en partidos menos relevantes: "El coste-beneficio es bastante desproporcional, porque recibes a nivel económico lo mismo, pero la repercusión no es la misma".

Por eso, cree que debería haber algún incentivo adicional para los partidos de alto riesgo, especialmente cuando la federación o los clubes confían en un árbitro para un encuentro difícil: "Si yo soy bueno, porque la gente o los clubes confían en mí para pitar un clásico o un derbi, que haya un plus, porque yo sé que si me equivoco me vais a meter de hostias".

El exárbitro también criticó la falta de transparencia en la asignación de los partidos, que muchas veces no se basa en mérito sino en criterios poco claros. Según Estrada, esto limita la libertad de los árbitros y dificulta la meritocracia dentro del colectivo: "Es triste, pero un árbitro en activo nunca lo va a decir, porque al final recibes un salario que es muy goloso. Si hablan, desgraciadamente se van fuera".

Para él, lo ideal sería que pite quien mejor esté en cada momento, sin importar que sea nacional o internacional, y que las decisiones se tomen en función del rendimiento y la confianza generada, no por favoritismos. Estrada lo resume con cierta ironía: "Pero esto no va de meritocracia, esto va de dedocracia. Es triste, pero es así".