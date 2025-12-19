Un exárbitro de LaLiga se pronuncia sobre el caso Negreira y señala al Real Madrid: "Es el que mejor me ha tratado"

El conjunto arbitral español se encuentra en el ojo del huracán tras varias decisiones polémicas en LaLiga. Con el VAR cada vez más presente y las nuevas interpretaciones de manos, faltas y jugadas dudosas, se intensifica el debate sobre la transparencia en las decisiones arbitrales.

Uno de los casos más controvertidos es el de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), acusado de recibir pagos del FC Barcelona durante varios años mientras ejercía su cargo. No obstante, el Barça continúa defendiendo su inocencia asegurando que los pagos eran legales y por asesoramiento, mientras que muchos consideran que podrían haber influido en decisiones arbitrales clave.

César Noval, médico y exárbitro linier de LaLiga que coincidió durante ocho años con Negreira, concedió una entrevista a 'El Chiringuito' en la que recordó sus inicios: "La verdad que tuve muchísima suerte. Desde que ascendí iba con Martínez Munuera y con Juan. Como él era internacional, mi debut fue en un Real Sociedad-Real Madrid".

El doctor afirmó que, pese a las sospechas, la influencia directa sobre los árbitros de campo era mínima: "Yo he estado a nivel íntimo con él y hemos hablado de fútbol muchísimo. No he tenido ni directriz, ni intención, ni nada similar. ¿Hay algo raro? Sí. Pero yo te digo que a los árbitros de campo, a los que estamos de verdad en el terreno de juego, no nos afectó en absoluto".

Noval explicó que "lo único" relacionado con Negreira era algunos discursos de su hijo, Javier, que ofrecía consejos sobre coaching deportivo y que a veces los acompañaba antes de los partidos en el Camp Nou.

El exlinier declaró que en cada partido tienen unas puntuaciones, y de esas se extraen quiénes ascienden o descienden. "Siempre se hablaba de un índice corrector, que él podía regular. Entonces, yo, reflexionándote con sinceridad, creo que puedes favorecer relativamente eligiendo un tipo de arbitraje, pues un árbitro que sea más permisivo, que sea menos permisivo. Pero, más allá de eso, injerencia directa en decir 'en este partido tienes que', de verdad que no".

César Noval también destacó el trato recibido por los clubes: "Yo siempre lo he dicho, el equipo que mejor me ha tratado como árbitro ha sido el Real Madrid. Cuando comentábamos, 'van a venir mis padres a un partido', te facilitaban entradas, pero incluso mis padres han estado en el palco de Emirates. Eso se agradece no en el campo, sino a nivel porque somos personas".