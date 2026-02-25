El exárbitro Iturralde González habla claro tras la sanción a Prestianni: "Creo que le caerán 10 partidos"

El último partido entre Real Madrid y Benfica estuvo marcado por un episodio de máxima tensión que terminó convirtiéndose en el gran foco del encuentro. El protagonista fue un cruce verbal entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior que estalló en la segunda mitad del partido.

En el minuto 51, el jugador brasileño se acercó al árbitro para denunciar que su rival le había dirigido un comentario racista, lo que provocó la activación inmediata del protocolo antidiscriminación y la detención del partido durante aproximadamente diez minutos mientras se analizaban los hechos.

Aunque a día de hoy no existe un veredicto definitivo sobre lo ocurrido, ya que Prestianni se tapó la boca con la camiseta y no se puede determinar con claridad qué palabras pronunció, el caso ya ha tenido consecuencias deportivas. La UEFA ha impuesto una sanción provisional al futbolista argentino por "comportamiento discriminatorio" una medida cautelar que le impide disputar el partido de este miércoles.

La polémica ha generado también un intenso debate sobre las posibles sanciones que podrían imponerse al jugador argentino. Eduardo Iturralde, exárbitro, se mostró contundente durante su intervención en 'El Larguero', pronosticando consecuencias severas: "Yo ya me arriesgaría a pronosticar que le van a caer 10 partidos".

El excolegiado apuntó que la sanción provisional de la UEFA sería solo el inicio de un proceso más amplio, y explicó su razonamiento: "Si le han puesto un partido es porque le ven signos de culpabilidad, si no, no se lo meten. Porque si no, imagínate ahora UEFA que le dice 'no más partidos'. Y dices, ostras, ¿cómo que no más partidos?".

Manu Carreño intervino señalando la posibilidad de que la sanción provisional solo cubriera el partido en curso, a lo que Iturralde respondió: "No, pero ya no le dejan jugar este. Por eso te digo que yo creo que esto es la antesala a los 10 partidos".