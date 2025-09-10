Un 'ex' de Gran Hermano, al frente de la milagrosa AD Ceuta

La historia de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, que este domingo visita el SkyFi Castalia (18.30 horas), es sin lugar a dudas una de las más curiosas de la actual Segunda División. No es que el club ceutí tenga una historia plagada de éxitos o un sinfín de títulos en sus vitrinas, pero en las últimas campañas sí se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol nacional. Y todo porque, en apenas cuatro años, ha protagonizado tres ascensos hasta llegar al fútbol profesional.

La AD Ceuta FC que se enfrenta esta jornada al CD Castellón no es la histórica AD Ceuta, entidad que desapareció en 1991. El actual es un club fundado en 2013 y que, por primera vez en su corta historia, compite en Segunda División. Tras este éxito está la figura de Luhay Hamido, empresario que cogió las riendas de este club en 2016, cuando militaba en Tercera División y hacía frente a un sinfín de deudas como buenamente podía.

Luhay Hamido había intentado ganarse la vida como jugador del Ceuta y también buscó la fama en la televisión, siendo participante en Gran Hermano 5 junto a personajes de la talla de Aída Nizar. Sin embargo, tan solo duró dos semanas en el programa (en el que participó cuando tenía 20 años) y después decidió estudiar Criminología y Química, e hizo un máster.

Pasión por el fútbol

Cosas de la vida, no acabó dedicándose a ninguna de esas ramas sino que se centró en el fútbol y ha conseguido crear un proyecto deportivo con el que no quiere pasar con pena ni gloria por el fútbol profesional sino que aspira a quedarse en Segunda por mucho tiempo. Tanto es así, que el empresario ceutí, nacido en 1983, ha sabido rodearse de otros empresarios que les ayudan económicamente pero, sobre todo, ha sabido administrar las importantes cuantías que le llegan desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, desde por ejemplo en esta temporada 2025/26 se le han inyectado 7 millones de euros: 2 para afrontar los gastos derivados de su participación en Segunda División y algo más de 5 para adaptar su estadio, el Alfonso Murube, a las exigencias de LaLiga. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo durante este verano destacan la ampliación del aforo a unas 7.000 personas, la adecuación de la zona de palcos VIP, la remodelación de vestuarios y la instalación de un nuevo césped, así como el refuerzo de algunos muros perimetrales para garantizar la seguridad de los espectadores durante la disputa de los encuentros.

El camino hasta llegar aquí no es que haya sido un camino de rosas para los ceutís, pero sí que han vivido grandes éxitos en poco tiempo. En la campaña 2020/21 el equipo militaba en Tercera División sin pena ni gloria pero logró un primer ascenso a Segunda RFEF con el que empezó todo. El curso siguiente, el 2021/22, volvió a protagonizar un nuevo cambio de categoría, en esta ocasión, a Primera REFF, donde ya vislumbraba el fútbol profesional.

Salvados por la campana

El primer año en esta categoría no fue nada sencillo y se logró la salvación de milagro porque el equipo remontó 14 puntos de la mano de José Juan Romero, eludiendo un descenso que parecía cantado. Esto sirvió de aprendizaje al Ceuta que, en la siguiente campaña, dio un paso más al frente al meterse en los plays-off de ascenso a Segunda y se quedó en la orilla al ser eliminado por el Nàstic.

Todo sumó a la causa y eso ayudó a hacer al año siguiente un proyecto aún más ambicioso si cabe. Un plantel con el que, esta vez sí, se dio el salto definitivo hacia el fútbol profesional y, además, se dio haciendo historia ya que estuvo 23 jornadas sin perder (récord en Primera RFEF) y subió de forma directa como campeón de grupo.

Este fin de semana, la AD Ceuta FC llega al SkyFi Castalia con el subidón de haber logrado su primera victoria en Segunda (contra el Huesca por 2-1) y no habrá que fiarse de ellos.