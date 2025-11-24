El ex del Girona, Valery Fernández (26 años), sorprende al aparecer sin pelo: "Es autoinmune y hace que el cuerpo ataque por error pero tiene solución"

El exjugador de Girona o Mallorca, Valery Fernández, sorprendió a muchos aficionados al aparecer sin pelo, rapado al cero completamente. Algunos pensaron que se trataba de una opción estética y otros que sufría algún tipo de enfermedad grave, aunque nada más lejos de la realidad.

La nueva imagen más relacionada con la segunda opción, aunque no se trata de nada de gravedad, por el bien del futbolista que actualmente milita cedido en el Zaragoza. Asimismo lo anunció él mismo en sus redes sociales después de recibir numerosas preguntas cuestionando el porque de dicha rapada mostrada en la victoria de los maños contra el Eibar, en la Liga Hypermotion.

Valery Fernández, en una acción de un partido contra el Zaragoza. / LaLiga

Tras agradecer los mensajes felicitándole por su aniversario, el 23 de noviembre, añadía la explicación pertinente: "Aprovecho también para aclarar algo personal que hace semanas que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata", informaba el extremo derecho en su Instagram.

La afección, apuntaba, "es una condición autoinmune que hace que el cuerpo ataque por error los folículos del pelo, y eso provoca la aparición de zonas sin cabello". Sin embargo, tranquilizaba a todos los que se han estado preocupando por su estado de salud.

Valery marcó el 1-3 ante el Barça de la temporada 2023-2024. / @valeryfdezestrada

"No es grave ni doloroso, y estoy bien. Además, con el tratamiento adecuado se recupera", así que se mantiene paciente, "tranquilo y en buenas manos", antes de cerrar "agradeciendo la comprensión" de la gente.

La alopecia areata se caracteriza por provocar huecos sin pelo de los que la sufren: "Es una afección que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello y puede llevar a la calvicie total", apunta el portal de MedlinePlus, clínica oficial del Gobierno de los Estados Unidos.

Historia de Instagram de Valery Fernández revelando su afectación. / Instagram

Se apunta que este tipo de enfermedad puede afectar a todo tipo de personas, independientemente de la edad o su género, aunque suele aparecer entre quienes tienen "antecedentes familiares con alopecia".

Aunque normalmente no conlleva nada más que la pérdida del cabello, en algunos casos puede implicar escozor, y suele aparecer mayoritariamente en el cuero cabelludo de la cabeza, aunque también puede originarse en "la barba, las cejas, el vello púbico y los brazos o las piernas", aunque como dice Valery, tiene solución.