Grimaldo sigue coleccionando premios en Portugal

Alejandro Grimaldo, jugador del Benfica, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, y esta temporada suma ya cinco goles y once asistencias Llegó en enero de 2016 al conjunto portugués procedente del Barça, que años después ha preguntado por él pero, finalmente, no ha llegado a ningún acuerdo

El lateral español Álex Grimaldo, una de las claves de la gran temporada del Benfica, ha sido elegido el mejor defensa del mes de febrero en la Liga de Portugal, según ha anunciado hoy martes este organismo en su página oficial.

Grimaldo, de 27 años, ha recibido el 27,78% de los votos de los entrenadores de la Liga NOS, que ya concedieron este premio al lateral de las "águilas" en el periodo de diciembre/enero. El valenciano ha quedado por delante de un compañero de equipo, el portugués António Silva, y del también luso Tomás Araújo, cedido al Gil Vicente por el Benfica, ambos con el 13,49%.

Según la Liga portuguesa, Álex Grimaldo "atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera" y ha vuelto a destacar en febrero con la camiseta del Benfica, líder del campeonato con ocho puntos de ventaja. Esta temporada suma 11 asistencias y cinco goles, lo que demuestra su importancia en defensa y ataque.

Llegó a Portugal en 2016 procedente del Barça "B", y con el conjunto lisboeta ha ganado 3 Ligas, 1 Copa de la Liga, 3 Supercopas y una Copa de Portugal. Su vuelta a 'Can Barça' ha sonado en más de una ocasión, aunque finalmente no se ha producido.

El contrato de Grimaldo finaliza el próximo 30 de junio, y sus negociaciones con el club, muy interesado en su renovación, han dominado las portadas de la prensa deportiva en Portugal. De momento, según The Athletic, hay muchos clubes europeos interesados en hacerse con sus servicios en verano: uno de la Ligue 1 (Niza), dos de la Premier League (Fulham y Nottingham Forest), dos de LaLiga (Valencia y Real Sociedad), dos de la Bundesliga (Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen) y dos de la Serie A (Inter de Milán y Juventus).

Pese al interés del Benfica, The Athletic asegura que el ex canterano del Barça no renovará con el conjunto del Estádio Da Luz, por lo que será un verano movido en tierras portuguesas si pierden a una de sus estrellas. ¿El destino? En menos de cuatro meses se sabrá.