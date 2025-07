El Europa, la resistencia al fútbol moderno que revoluciona la Primera RFEF

El Club Esportiu Europa afrontará el próximo curso una de las temporadas más ilusionantes de su historia después de que su primer equipo masculino, y también el femenino, lograrán ascender a Primera Federación. A pesar de la alegría que les supone a los 'Escapulats' haber conseguido este hito, no es fácil -y más en el fútbol que vivimos- afrontar un ascenso para un club propiedad de sus socios. Por eso han puesto en marcha la iniciativa 'Som La Resistencia', una campaña de micromecenazgo que ayudará a la viabilidad de la entidad.

El lema es toda una declaración de intenciones. Y es que sí, el Europa, club fundador de la Primera División Española en 1929, se erige orgulloso como la resistencia a un fútbol extremadamente capitalizado, donde hay poco espacio para proyectos como el suyo. Así lo explica a SPORT su presidente, Héctor Ibar, quien defiende que “competimos contra clubes que son propiedad de fondos de inversión y nos pareció muy acertado autoproclamarnos como ‘La Resistencia’. Estamos en un punto histórico y creo que vale la pena intentarlo y hacer un esfuerzo”.

Hèctor Ibar, tras ser elegido presidente del Europa / @CEEuropa

Un éxito para el Europa y el fútbol de barrio

A 18 días para que se cierre la iniciativa, el club ya ha conseguido 122.000 euros, una cifra muy próxima a la cantidad mínima (150.000 €), pero aún bastante alejada de los 300.000 euros óptimos para afrontar el próximo curso. No obstante, Ibar destacó que “todo apunta a que llegaremos a los 200.000 euros y será una cifra extraordinaria”.

La buena acogida que ha tenido la iniciativa no solo es un triunfo para el Europa, abanderado del fútbol popular real, ese que se vive en las capitales de provincia, los barrios y los pueblos. También es una victoria para los aficionados del fútbol catalán y romántico; claves en el éxito de la campaña.

“Una de las cosas que nos ha sorprendido positivamente es el porcentaje de aportaciones de personas que no son socios. Esta campaña no era solo interna, era un llamamiento al romanticismo del fútbol, al deporte de la gente. En Catalunya tenemos una red de clubes que necesitan el máximo apoyo posible y que la gente se vuelque porque, en el fondo, el fútbol de proximidad se vive de una manera única y diferente”, explicó el presidente de los graciencs.

Esta campaña era un llamamiento al romanticismo del fútbol, al deporte de la gente Hector Ibar — Presidente del C.E.Europa

El estadio, el otro gran reto del ascenso

La temporada que viene supondrá un gran reto deportivo, pues mantener al equipo femenino en Segunda División y al masculino en tercera categoría es toda una odisea. El femenino podrá contar con la principal arma del club: El Nou Sardenya.

El estadio, situado a la loma de los imponentes edificios del número 112 del Carrer Pau Alsina, conocido como Secretario Coloma durante la represión en la dictadura franquista hasta 2019, es una oda al fútbol clásico. Su entorno, atrezzo al servicio del club por los grafitis y pegatinas que cubren sus espacios colindantes, sus gradas y, sobre todo, su afición; crean un ambiente indispensable para entender los éxitos recientes de la entidad.

Los grafitis de Gràcia en honor al Europa / SPORT

Sin embargo, dada la normativa de la RFEF, que no deja utilizar césped artificial en Primera Federación, el primer equipo masculino tan solo podrá jugar en su Vila de Gràcia hasta el 15 de enero. Sobre esta situación, Ibar comentó que “a partir de enero, si las gestiones que estamos haciendo no dan sus frutos, iremos a jugar a Can Dragó. Aun así, nuestra primera opción es acabar jugando toda la temporada en casa. A pesar de todo, mucha gente admite que esta norma es un poco absurda y creo que no es justa. Estoy profundamente convencido de que esta norma va a cambiarse y nosotros estamos trabajando para que suceda”, remarcó el presidente.

Esta norma es un poco absurda y creo que no es justa. Hector Ibar — Presidente del C.E.Europa

Una temporada histórica para una entidad historica

Sea en Can Dragó o en el Nou Sardenya, la realidad es que el Europa afronta una de las temporadas más importantes de su historia, sobre todo, para el masculino, que volverá a jugar en la tercera categoría del fútbol estatal tras treinta y un años de ausencia, desde que en 1994 lograron el ascenso a Segunda B. Esta vez, los 'escapulats' se coronaron campeones del grupo III de Segunda Federación. Lo hicieron en la penúltima jornada tras aprovechar la derrota de su máximo rival, el Sant Andreu, por 2-3 frente al Valencia Mestalla, ganando con un gol de su capitán Alex Cano frente al filial del Elche. El triunfo por la mínima desató la locura en el País Valencià y también en las calles de Gràcia, un barrio devoto a su equipo.

El Nou Sardenya, estadio del Europa / SPORT

Ibar no escondió su optimismo y, a pesar de que la previa está siendo eclipsada por los siempre molestos trámites, destacó la magnitud del hito: afrontamos la temporada con mucho optimismo. Hace muchos años que el Europa no estaba en una posición como esta y, por lo tanto, la ilusión es infinita. Ahora estamos muy centrados en los requerimientos, pero esto no puede esconder como está viviendo el reciente ascenso una afición que prácticamente solo ha visto a su equipo en la Tercera División".

El triunfo del fútbol popular

Con los trámites bien encaminados y aún confeccionando la plantilla de Aday Benítez, cada vez queda menos para que el balón vuelva a rodar en el Nou Sardenya. Los catalanes debutarán el 31 de agosto a domicilio ante la Juventud Torremolinos, momento preciso en el que la Primera RFEF ganará un activo como ningún otro.

El CE Europa cayó por la mínima ante la UD Las Palmas / CE Europa

Ganará un club propiedad de sus 2.600 socios, un club arraigado a su Vila de Gràcia y que a través de su fútbol y su gente la van a representar por todo el territorio. Un club abanderado de la lucha por los valores universales y que cambió sus estatutos en 2021 para erigirse como un representante de la lucha antimachista, antirracista, antifascista, antihomofoba y antibullyng, haciendo de sus gradas un entorno popular que dirigido por los 'Eskapulats' no dejará indiferente a nadie.