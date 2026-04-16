Dónde ver el Celta de Vigo - Friburgo: a qué hora, canal y TV del partido de cuartos de final de Europa League

Celta de Vigo y Friburgo se enfrentan hoy jueves 16 de abril en Balaídos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Friburgo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los celtistas tienen frente a sí una tarea de alta magnitud, pues fueron superados por el conjunto germánico por tres goles en el partido de ida, misma cantidad de anotaciones que recientemente le propinó el Oviedo en LaLiga y, por lo tanto, dejando el estado anímico de la plantilla en unas tesituras delicadas.

No obstante, con un tajante "el que no crea que no venga al partido, es así de sencillo", el entrenador Claudio Giráldez hizo lo posible por despachar la desesperanza de cara al cierre de la llave. "Nos han hecho ilusionarnos a todos como celtistas. Tienen muchos motivos para creer en cada uno de los jugadores que están en el terreno de juego, tenemos un vestuario celtista y este equipo ha sido capaz de hacer tres goles y más en muchísimos partidos", declaró.

Por su parte, los dirigidos por Julian Schuster se presentan luego de vencer en sus dos últimos partidos como visitante y el Celta tras perder sus dos últimos partidos como local, permitiendo entrever la posibilidad de que ambas rachas se mantengan si no existe un cambio drástico en el terreno de juego.

Aun así, el Friburgo no puede confiarse ya que suma tres empates y cuatro derrotas en sus ocho visitas más recientes a otros estadios europeos, mostrando un gran contraste respecto a su desempeño en casa, donde aúna 10 conquistas consecutivas en lo que a competencias continentales se refiere.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - FRIBURGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Celta de Vigo y Friburgo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 16 de abril a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - FRIBURGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Celta de Vigo y Friburgo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

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