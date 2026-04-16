Dónde ver el Betis - Sporting Braga: a qué hora, canal y TV del partido de cuartos de final de Europa League

Betis y Braga se enfrentan hoy jueves 16 de abril en La Cartuja en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Braga y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el equipo comandado por Manuel Pellegrini busca lograr la histórica hazaña de sumar su segunda semifinal consecutiva en torneos europeos, tras lograrlo la temporada pasada en la Conference League, donde pudo imponerse a la Fiorentina a pesar de quedar a las puertas de la gloria en la final contra el Chelsea.

Sin embargo, como locales, los verdiblancos suman tres empates y una derrota y, en general, solo han podido ganar uno de sus últimos nueve partidos. Además, en las últimas siete disputas de vuelta tras empatar en la ida, ha sumado cuatro victorias y tres derrotas, así que no caben dudas en que es un equipo que se deja todo cuando la eliminatoria lo demanda.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Vicens reciben en casa al conjunto español con una escalofriante cabala a sus espaldas: han perdido en nueve de sus últimos 11 partidos europeos de eliminatorias a domicilio, siendo capaces únicamente de lograr una victoria y una derrota como resultados positivos.

En cualquier caso, un dato importante para los arzobispos radica en sus últimas llaves europeas a doble partido, pues solo han sido derrotados en dos de las últimas 18 citas (12 victorias y cuatro empates). Este carácter diferencial puede ser la clave para romper el empate conseguido en la ida, pero el Braga tendrá que ser mucho más efectivo en comparación para poder materializarlo.

HORARIO DEL BETIS - BRAGA DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Betis y Braga, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 16 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - BRAGA DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Betis y Braga se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 2.

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