Unai Emery, 'Mr. Europa League'

La relación entre Unai Emery y la UEFA Europa League ya forma parte de la historia del fútbol europeo. El técnico guipuzcoano ha vuelto a llevar a un equipo a la gran final del torneo, esta vez al Aston Villa, alcanzando así su sexta final con cuatro clubes distintos y reforzando un legado que le ha convertido para muchos aficionados en 'Mr. Europa League'.

El preparador vasco construyó su leyenda en el banquillo del Sevilla FC, donde conquistó tres títulos consecutivos entre 2014 y 2016, una marca inédita en la competición. Después, en 2021, volvió a tocar la gloria continental con el Villarreal CF, guiando al conjunto castellonense hacia la primera Europa League de su historia tras derrotar al Manchester United en la final.

Entre ambos éxitos llegó su única derrota en una final europea, en 2019, cuando el Arsenal FC cayó ante el Chelsea FC en una final completamente inglesa.

Ahora puede volver a tocar la gloria en Birmingham. El Aston Villa remontó la eliminatoria frente al Nottingham Forest después de perder la ida por 1-0. En Villa Park, el equipo inglés respondió con contundencia y cerró un 4-1 global para citarse en la final ante el Friburgo.

“Cuando llegué no hablaba de Europa ni de títulos”, recordó el técnico tras sellar el pase a la final.

El capitán John McGinn firmó un doblete, mientras que Ollie Watkins y Emiliano Buendía también vieron portería en una noche redonda para los “villanos”. Tras el encuentro, Watkins no dudó en elogiar a su entrenador: “No hay un entrenador mejor que él para prepararnos para este partido y llevarnos a una final. Su trayectoria habla por sí sola”.

Emery, fiel a su estilo, prefirió mantener la calma pese a la euforia del momento: “Ahora tenemos que pensar en la final. Podemos hacer algo fantástico para nuestros aficionados”.

Noticias relacionadas

El técnico español buscará el próximo 20 de mayo en Estambul su quinta Europa League, un registro que ampliaría todavía más una trayectoria irrepetible en la competición continental.