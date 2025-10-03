Surrealista lo de la Roma: ¡tres penaltis fallados en tres minutos!

La tarde-noche europea del jueves volvió a dejarnos varias situaciones para el recuerdo. Más de 100 goles en apenas cuatro horas entre la segunda jornada de la Europa League y la primera de la Conference. Pero lo más surrealista fue precisamente todo lo contrario: la Roma desperdició hasta tres penaltis consecutivos para acabar perdiendo contra el Lille.

En el turno de la tarde, el cuadro de Gian Piero Gasperini recibía en el Olímpico de Roma al Lille, con el objetivo de mantener el pleno de victorias tras haber derrotado al Niza en la primera fecha. Pero no empezó del todo bien el encuentro para los 'giallorossi'.

El conjunto francés se adelantó a los seis minutos con un tanto del islandés Haraldsson. Aguantó el Lille el resultado durante todo el encuentro, hasta llegar a los minutos finales con la ventaja mínima en el marcador. Y ahí llegó el momento más surrealista de todos, pero vayamos por partes.

Corría el minuto 79 cuando el exbético Aïssa Mandi taponaba con el brazo dentro del área un remate de Çelik. No señaló la infracción el colegiado en primera instancia, pero sí le advirtió el VAR de un posible penalti que finalmente terminaría señalando.

La Roma tenía ante sí la oportunidad de igualar el marcador y rascar un punto -y quién sabe si algo más- en un partido muy discreto de los italianos. La responsabilidad recayó sobre Artem Dovbyk, ex del Girona que había entrado al terreno de juego un minuto antes.

Dovbyk, negado

Fue en el 81' cuando el ucraniano lanzó la pena máxima -tímida, rasa, poco ajustada y detenida por el guardameta Berke Özer. Sin embargo, la acción del portero turco iba a quedar invalidada tras invasión de área del defensor francés que, tras la parada, terminaría rechazando el esférico a córner.

A instancias del VAR y tras las protestas de todo el Lille, el árbitro mandó repetir el penalti. Y de nuevo Dovbyk cargó con la responsabilidad. En el 83', el ariete de la Roma ejecutó su segunda pena máxima en un juego psicológico del que volvió a salir vencedor el guardameta del cuadro francés. Lejos de mejorar su lanzamiento, Dovbyk repitió al mismo lado, también poco ajustado, raso y tímido para que Özer lo detuviera con relativa facilidad.

Özer, crecido; Soulé, presionado

Pero la cosa no se iba a quedar ahí. Tras una eufórica celebración por parte de todo el cuadro visitante, de nuevo el colegiado mandaría repetir el penalti. Esta vez no por invasión, sino porque el guardameta turco estaba claramente adelantado, sin pisar la línea, en el momento del golpeo de Dovbyk.

Berke Ozer celebra su parada a Dovbyk / Alfredo Falcone/LaPresse / LAP

Tras las airadas protestas del Lille, en una situación totalmente cómica, la Roma decidió cambiar de lanzador y esta vez le tocó a Matías Soulé, que en el minuto 84 ¡volvió a fallar el tercer penalti consecutivo en menos de tres minutos!

El extremo argentino quiso engañar al portero, lanzando esta vez por el otro costado. Pero no era el día. Penalti mal lanzado, poco ajustado y celebración por todo lo alto de los jugadores del Lille con el gran héroe, tras comprobar que esta vez no se iba a volver a repetir la pena máxima y que la victoria estaba muy cerca, algo que terminaría llegando tras varios minutos de añadido.

"De estos partidos salimos con algo más. Los tres penaltis fallados son una situación aleatoria que, sin duda, ha comprometido el resultado. Nadie puede desanimarse porque, en el deporte, se cometen errores. Dentro de tres días tendrán la oportunidad de redimirse", sentenció el técnico de la Roma, Gasperini, tras el encuentro.