El sueño del equipo que ha revivido al fútbol noruego

El Bodo/Glimt es uno de los equipos de moda en Europa. Un equipo del norte de Noruega, con más días de nieve que de sol en invierno, se ha colado en la fase liga de la UEFA Champions League por primera vez en la historia de la entidad goleando al Sturm Graz en los playoffs de acceso.

De hecho, ya hablábamos en este mismo periódico el pasado mes de abril de este equipo, que se clasificó para las semifinales de la Europa League tras 'cargarse' a una Lazio que no superó el frío de la región de Nordland, siendo el primer noruego en la historia en conseguirlo.

Bodo está ubicada en el Círculo Polar Ártico, siendo una de las ciudades más norteñas del mundo del fútbol, de algo más de 50.000 habitantes, y tiene equipo de fútbol desde 1916, pero hasta 1963 no pudo competir en las competiciones nacionales, junto a los otros equipos norteños del país.

El equipo, de hecho, juega su liga solo en los meses de verano, cuando da el sol durante las 24 horas del día. Eso significa que desde diciembre a marzo no disputaron ni un partido de su liga regular, solo algún amistoso para no perder 'ritmo' ante la carga de partidos europeos. El Glimt, para el calendario europeo, llega descansado a las fase del 'knock-out' de las competiciones internacionales.

El Bodo Glimt celebra su pase a las semifinales de la Europa League ante la Lazio / AP

Glimt significa "rayo" o "destello" en noruego, y se ha convertido en los últimos años en la esperanza del fútbol noruego. En 1975 ya hicieron historia ganando la Copa de Noruega siendo un equipo de segunda división, primer título nacional para un club del norte, y esta semana se han convertido en el primer equipo del país en clasificarse para unas semifinales de una competición europea.

Más recientemente, en 2017, el Bodo/Glimt sufre un descanso a la segunda división que acabará siendo el inicio del mejor momento del club. Con un nuevo proyecto y bajo el mando del técnico Kjetil Knutsen, la directiva decide apostar por talento local y en pocos años consiguen ser un modelo económicamente viable y más arraigado a la comunidad, algo que se ha mantenido hasta hoy, con solo cinco jugadores extranjeros en la plantilla actual. Y en 2020 lograron el primer título de liga de su historia, revalidándolo el año siguiente.

En los últimos años, la cantera del Bodo/Glimt ha conseguido crear y vender talento al exterior, como Jens Petter Hauge al AC Milan, Patrick Berg al Lens o Fredrik André Bjørkan al Hertha BSC.

El Bodo/Glimt celebra su pase a semifinales de la Europa League ante la Lazio / EFE

LA FUERZA DEL ASPMYRA STADION

Lo que sí está claro es que, además de toda su reformulación, el Bodo/Glimt cuenta con su punto fuerte: jugar de local. El Aspmyra Stadion, de algo más de 8.000 espectadores con césped artificial, resulta un desplazamiento muy difícil para equipos no tan acostumbrados al frío, y un gran ejemplo fue el vídeo viral reciente de Jan Aage Fjortoft, portavoz de Haaland, antes de recibir a la Lazio, con el campo completamente nevado.

Desde su regreso a Europa en 2020 han disputado 37 encuentros europeos como locales, ganando 30 de ellos. Infranqueable.

VICTORIAS MEMORABLES

Además del 2-0 en casa a la Lazio esta pasada temporada y el partido memorable de la vuelta en Roma, muchos aficionados recuerdan la 'humillación' a la Roma de Mourinho en la Conference League de 2021 (6-1), pero también asaltó el campo del Besiktas en la fase de grupos de la anterior Europa League (1-2) y usó su 'arma' de local ante el Porto esta pasada temporada (3-2).

El destino hizo que el Bodo/Glimt consiguiera otra gesta histórica ante otro equipo de Roma, y culminarlo en la ciudad eterna.

Mourinho, en el FK Bodo/Glimt - AS Roma de la Conference League en 2021 / Agencias

En semifinales, el Bodo/Glimt sucumbió al Tottenham inglés, que acabó ganando la Europa League, pero su buen hacer en la liga nacional le permitió estar en la fase previa de la Champions este verano, la cual han superado sin demasiadas complicaciones. Ahora, les espera poder recibir a equipos de aún más entidad. El sorteo de este jueves decidirá qué histórico del fútbol europeo deberá viajar a Bodo en pleno hinvierno para intentar vencer al equipo de moda en Europa... y al frío. Están escribiendo su propia historia.