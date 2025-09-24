Stuttgart - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Stuttgart y Celta de Vigo se enfrentan este jueves 25 de septiembre en el Stuttgart Arena en el partido de la Jornada 1 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Stuttgart - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sebastian Hoeneßllegará al partido tras una victoria ante el St. Pauli (2-0), una derrota contra el Friburgo (3-1), una victoria ante el Borussia Mönchengladbach (1-0) y una derrota contra el Union Berlín (2-1) en la Bundesliga.

Por su parte, los comandados por Claudio Giráldez registraron un empate con el Rayo Vallecano (1-1), un empate con el Celta de Vigo (1-1), un empate con el Villarreal (1-1) y un empate con el Betis (1-1) en LaLiga EA Sports.

Asimismo, cabe destacar que el Stuttgart y el Celta de Vigo se han enfrentado en tres ocasiones, dos por Europa League y un amistoso, en los que sus resultados son parejos: una victoria y un empate cada uno. Sin embargo, la conquista celtista se produjo en el torneo continental (2001), por lo que la historia los respalda.

Además, el Stuttgart se tendrá que enfrentar al Basel y al Fenerbahce en las fechas venideras del torneo, mientras que el Celta de Vigo se topará con el PAOK y el Niza.

HORARIO DEL STUTTGART - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Stuttgart y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 1 de la Europa League, se disputa este jueves 25 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL STUTTGART - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Stuttgart y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.