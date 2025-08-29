Sorteo de Europa League y Conference 2025, hoy en directo: rivales y partidos del Betis, Celta y Rayo Vallecano

Y vamos terminando por aquí el sorteo recapitulando el sorteo de los españoles.

Rayo Vallecano (CONFERENCE LEAGUE): Lech Poznan (H), Slovan Bratislava (A), Drita (H), Jagiellonia (A), Shkëndija Tetovo (H) y BK Häcken (A).

Celta de Vigo (EUROPA LEAGUE): Lille (H), Dinamo de Zagreb (A), PAOK (H), Estrella Roja (A), Nice (H), Ludogorets (A), Bologna (H) y Stuttgart (A).

Betis (EUROPA LEAGUE): Feyenoord (H), Dinamo de Zagreb (A), Lyon (H), PAOK (A), Nottingham Forest (H), Ludogorets (A), Utrecht (H) y Genk (A).