Sorteo de Europa League y Conference 2025, hoy en directo: rivales y partidos del Betis, Celta y Rayo Vallecano
Sigue en directo el sorteo de la fase de liga de la Europa League y la Conference que se celebra en Mónaco
Y vamos terminando por aquí el sorteo recapitulando el sorteo de los españoles.
Rayo Vallecano (CONFERENCE LEAGUE): Lech Poznan (H), Slovan Bratislava (A), Drita (H), Jagiellonia (A), Shkëndija Tetovo (H) y BK Häcken (A).
Celta de Vigo (EUROPA LEAGUE): Lille (H), Dinamo de Zagreb (A), PAOK (H), Estrella Roja (A), Nice (H), Ludogorets (A), Bologna (H) y Stuttgart (A).
Betis (EUROPA LEAGUE): Feyenoord (H), Dinamo de Zagreb (A), Lyon (H), PAOK (A), Nottingham Forest (H), Ludogorets (A), Utrecht (H) y Genk (A).
Rivales del Bombo 5
Rivales del Bombo 4
Rivales del Bombo 3
Rivales del Bombo 6
Los rivales del Rayo
Y aquí los tenemos, los rivales del Rayo Vallecano en la Conference League.
Lech Poznan (H), Slovan Bratislava (A), Drita (H), Jagiellonia (A), Shkëndija Tetovo (H) y BK Häcken (A).
Rivales del Bombo 2
Y vamos allá con la Conference League. El ordenador está haciendo sus cálculos, se pulsa el botón del pánico... y aquí están los emparejamientos.
Se acabaron las actuaciones, se acabó la palabrería. Momento del sorteo de la Conference League con el Rayo Vallecano en el Bombo 2.
Hemos escuchado una bonita actuación de 'Believer' de Imagine Dragons. Si tiene que haber shows musicales, que sean de este estilo. Ni qué decir que ha mejorado al espectáculo de magia previo al sorteo de la Europa League.
