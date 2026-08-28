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EUROPA LEAGUE

Los rivales de la Real Sociedad en la Europa League 2026/2027

Los de Matarazzo deberán viajar a Turín o Londres y recibirán en Anoeta a Olympique de Lyon o Bournemouth; del bombo 4, enfrentarán el noruego Lillestrom y al Torreense, equipo de la segunda división de Portugal y campeón de la Copa la pasada temporada

Oyarzabal celebra un gol con la Real Sociedad

Oyarzabal celebra un gol con la Real Sociedad / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

La Real Sociedad afronta una nueva edición de la Europa League con el objetivo de mejorar su actuación la pasada temporada y tocar la gloria en Europa. El año pasado, el equipo 'txurri-urdin' fue eliminado en cuartos de final ante el Manchester United en Old Trafford. Esta temporada, con su capitán y goleador Mikel Oyarzabal reciente campeón del mundo, el equipo tiene una nueva oportunidad de brillar.

Los donostiarras se encontraban en el bombo 1 del sorteo realizado este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco, tras conocerse los últimos clasificados a la Europa y Conference League esta pasada noche.

Con cuatro partidos en casa y cuatro como visitante en esta primera fase, la Real tiene varios rivales de entidad. Por ejemplo, el equipo de Pellegrino Matarazzo tendrá que viajar a Turín para enfrentarse a la Juventus y a Londres para hacerlo contra el Crystal Palace. Además, los blanquiazules deberán ir a Noruega en invierno para jugar ante el Lillestrom, uno de los integrantes del bombo 4.

En Anoeta, la Real recibirá al Olympique de Lyon o al Bournemouth. También al Torreense, equipo de la segunda división de Portugal que logró una de las hazañas más sorprendentes del deporte luso al ganar la Copa de Portugal la pasada temporada ante el Sporting.

Estos son los rivales de la Real Sociedad en la fase liga de la Europa League 2026/27:

Olympique de Lyon (local)

Juventus (visitante)

Viktoria Plzen (local)

Union St. Gilloise (visitante)

Bournemouth (local)

Crystal Palace (visitante)

Torreense (local)

Lillestrom (visitante)

La fase liga se desarrollará entre septiembre y enero, con ocho jornadas en total. Al finalizar, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar un play-off a doble partido para seguir avanzando en la competición. Los clasificados del 25º al 36º puesto quedarán eliminados.

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La primera jornada tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre y el calendario definitivo de todos los ocho encuentros de cada equipo conocerá durante los próximos días.

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