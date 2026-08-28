Los rivales del Celta de Vigo en la Europa League 2026/2027

El Celta ya conoce a sus rivales para la próxima edición de la Europa League 2026/27. El equipo de Claudio Giráldez afronta esta edición de la competición europea debido a su sexta posición en LaLiga EA Sports la pasada temporada.

En el bombo 3 del sorteo realizado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco, el Celta enfrentará en esta fase liga a ocho rivales, con cuarto partidos como local y otros cuatro como visitante.

En este sentido, los celestes enfrentarán a Juventus, Marsella, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom y Hapoel Beer-Sheva.

Uno de los partidos más esperados será el que reciba en Balaídos a la Juventus. Además, el estadio vigués recibirá a Union St. Gilloise, Bournemouth y Lillestrom.

Por otro lado, el Celta tendrá que jugar como visitante en el siempre difícil Stade Vélodrome ante el Olympique de Marsella jugará como visitante ante Celtic de Glasgow, AC Omonia Nicosia de Chipre y el israelí Hapoel Beer-Sheva, que hasta ahora estaba jugando sus partidos europeos en la localidad húngara de Szombathely.

Estos son los rivales del Celta en la fase liga de la Europa League 2026/27:

Juventus (local)

Olympique de Marsella (visitante)

Union St. Gilloise (local)

Celtic (visitante)

Bournemouth (local)

Omonia (visitante)

Lillestrom (local)

Hapoel Beer-Sheva(visitante)

La fase liga se desarrollará entre septiembre y enero, con ocho jornadas en total. Al finalizar, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar un play-off a doble partido para seguir avanzando en la competición. Los clasificados del 25º al 36º puesto quedarán eliminados.

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La primera jornada tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre y el calendario definitivo de todos los ocho encuentros de cada equipo conocerá durante los próximos días.