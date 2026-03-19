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Real Betis - Panathinaikos, en directo: partido de la Europa League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Real Betis y Panathinaikos

El jugador del Panathinaikos Georgios Katris (d) y el del Betis Aitor Ruibal (i) pugnan por el balón en la ida de octavos de la Liga Europa. EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

El jugador del Panathinaikos Georgios Katris (d) y el del Betis Aitor Ruibal (i) pugnan por el balón en la ida de octavos de la Liga Europa. EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Jesús Burgos

El Real Betis recibe al Panathinaikos en La Cartuja en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League.

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