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EUROPA LEAGUE
Real Betis - Panathinaikos, en directo: partido de la Europa League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Real Betis y Panathinaikos
Jesús Burgos
El Real Betis recibe al Panathinaikos en La Cartuja en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League.
1º PARTE | 16' | 1-0
Roba el Panathinaykos e intenta salir con velocidad pero los locales repliegan rápido.
1º PARTE | 15' | 1-0
Mastica la jugada el Betis con cierta sensación de control y tranquilidad.
1º PARTE | 13' | 1-0
Sale el Betis desde atrás con el balón controlado tras un fuera de juego señalado al Panathinaikos.
1º PARTE | 10' | 1-0
Jugada colectiva del Betis donde Pablo Fornals se va por el centro del área de un mar de piernas y cuando parecía que lo tenía todo para definir y materializar el segundo tanto local, apareció Bakasetas con una segada para terminar con el peligro.
1º PARTE | 7' | 1-0
La jugada rechazada anteriormente la recogió Cucho Hernández, realizó un potente disparo que se estrelló en el larguero y el balón cayó en Aitor Ruibal, quien en solitario controló el balón con el pecho y definió con el alma para empatar la eliminatoria.
1º PARTE | 7' | 1-0
¡GOOOOOOOOOOOOL DE AITOR RUIBAL!
1º PARTE | 7' | 0-0
Falta lanzada que se queda corta y provoca un contraataque muy peligroso que Antony finaliza pero Lafont rechaza. El balón sigue en juego.
1º PARTE | 7' | 0-0
Falta escorada en la banda derecha para el conjunto griego.
1º PARTE | 5' | 0-0
Un error en el pase en el centro del campo de Amrabat genera un contraataque muy rápido del Panathinaikos que finaliza Pellistri con un disparo cruzado que Pau López repelió. Primera ocasión muy clara para los visitantes que tuvieron el primer tanto muy cerca.
1º PARTE | 3' | 0-0
Ritmo alto en estos primeros compases del partido. Gran inicio del Betis. Abde y Antony están haciendo mucho daño por banda. El marroquí se fue de tres rivales por la banda derecha, centró de rabona y el Cucho Hernández remató un balón que se fue muy cerca del palo derecho de Lafont.
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