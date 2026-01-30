Así quedan los cruces de los playoffs de la Europa League: cuadro, fechas y rivales de Betis y Celta de Vigo

La Europa League ha entrado de lleno en la fase final de la competición. Este viernes se ha disputado en Nyon el sorteo de los playoffs, donde los 16 equipos que forman parte de esta primera ronda eliminatoria han conocido a su próximo rival en busca de las plazas restantes para los octavos de final.

Los playoffs de la Europa League, ronda que se disputa anterior a los octavos de final, la disputarán los equipos que terminaron la fase de liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Se trata del nuevo formato de la UEFA que comparten sus tres competiciones y que el organismo europeo lleva implementando desde la temporada pasada con partidos de máximo nivel desde el inicio del torneo. En esta ronda previa estará el Celta de Vigo, que deberá pasar por la penitencia del playoff tras terminar 16º en la fase de liga. La noticia positiva para los vigueses es que podrán disputar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor tras terminar en dicha posición.

Una vez cierre el telón de los playoffs, los ocho ganadores de las eliminatorias se unirán a los ocho equipos ya clasificados en el cuadro final de la competición. Entre los agraciados que consiguieron el acceso directo destaca el Real Betis, único representante español en este selecto grupo. Los verdiblancos cerraron la fase de liga como cuartos clasificados.

¿Cómo quedan los cruces en los playoffs de la Europa League?

Playoffs GNK Dinamo - Genk

SK Brann - Bolonia

Ludogorets - Ferencváros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PAOK - Celta de Vigo

Lille - Estrella Roja Octavos de final Porto o Braga vs ganador Ludogorets - Ferencváros o Celtic - Stuttgart

Midtjylland o Real Betis vs ganador Panathinaikos - Viktoria Plzen o Fenerbahçe - Nottingham Forest

vs ganador Panathinaikos - Viktoria Plzen o Fenerbahçe - Nottingham Forest Friburgo o Roma vs ganador GNK Dinamo - Genk o SK Brann - Bolonia

Aston Villa o Olympique de Lyon vs ganador PAOK - Celta de Vigo o Lille - Estrella Roja

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PLAYOFFS DE LA EUROPA LEAGUE?

La ida de los playoffs de la Europa League se disputará el 19 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar el 26 de febrero.

Los equipos que terminaron mejor clasificados en la fase liga disputarán el partido de ida como visitantes, lo que propicia que puedan disputar la decisiva vuelta como locales.